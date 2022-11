Simbolotto, Lotto/ Estrazione numeri e simboli vincenti oggi, sabato 5 novembre 2022

TORNA L’ESTRAZIONE DEL SIMBOLOTTO CON I SUOI PREMI

Una nuova estrazione del Simbolotto con i suoi numeri e simboli vincenti va in scena nella giornata di oggi, sabato 5 novembre 2022, nella speranza che possano rivelarsi veramente tali per la maggior parte di quanti sceglieranno di tentare di avere la meglio sulla buona sorte. Gli esiti del Simbolotto sono collegati a quelli del Lotto e, quindi, sarò fondamentale attendere la serata odierna per comprendere se la Dea Bendata deciderà di mostrarsi magnanima o se, invece, manderà in frantumi i sogni degli scommettitori. Andiamo adesso a riepilogare assieme a voi lettori le modalità di giocata.

Per partecipare al nuovo concorso del Simbolotto bisognerà eseguire la propria giocata al Lotto sulla ruota del mese (Torino). Archiviato tale passaggio, in maniera del tutto gratuita e automatica sarà elaborata una combinazione di simboli e di numeri casuale, che campeggerà successivamente sull’estremità conclusiva della schedina. Questo non genererà esborsi ulteriori a carico del giocatore, eccezion fatta, naturalmente, per il prezzo da corrispondere per la propria bolletta del Lotto.

CLASSIFICA DI NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI DEL SIMBOLOTTO

Con i numeri e i simboli vincenti del Simbolotto quanto si può vincere? In primis, vi diciamo che, qualora si riuscisse a intercettare la cinquina vincente, il premio che ci si intascherebbe sarebbe pari a 10mila euro. Cifre più basse, invece, contribuiranno a far sorridere coloro che indovineranno un quantitativo inferiore di numeri estratti (4, 3 oppure 2).

Concludiamo infine con la graduatoria dei numeri e dei simboli ritardatari del Simbolotto: al primo posto c’è il 15 (ragazzo), che si fa desiderare da 26 concorsi; seguono l’1 (Italia), in seconda posizione con 24 assenze, e, in terza piazza, il 39 (forbici), con 20 ritardi accumulati. Successivamente, nel gioco associato al Lotto, ci imbattiamo nel 13 (rana), che non si palesa da 18 turni, nel 32 (disco), che non si manifesta da 17 sorteggi, e nel 37 (piano), con 16 ritardi accumulati fino a qui. A seguire, nella classifica dei ritardatari troviamo il tandem a cui danno vita l’11 (topi) e il 20 (festa), con 15 latitanze di fila, e il 22 (balestra), con 14 assenze.

