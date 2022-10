SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, 8 ottobre 2022

Oggi, sabato 8 ottobre 2022, il Simbolotto ritorna con una nuova estrazione. Pochi secondi fa è stata annunciata la combinazione di simboli e numeri vincenti e noi de IlSussidiario.net l’abbiamo annotata per voi lettori, così da permettervi di dare lettura agli esiti dei sorteggi. Si stanno intanto svolgendo le operazioni di abbinamento dei simboli ai numeri corrispondenti e cogliamo l’occasione per rammentarvi due aspetti importanti di qualsiasi concorso a premi: le bollette devono essere verificate con estrema attenzione, poiché il rischio di gettare via una bolletta vincente è molto alta.

Inoltre, non occorre mai dimenticare l’importanza di giocare in modo responsabile. Adesso è il momento di passare alla lettura dei numeri vincenti (e simboli) dell’estrazione odierna del Simbolotto: le Nacchere (36), il Cerno (18), la Mela (2), l’Amo (23), la Scala (27). (Agg. di Alessandro Nidi)

DOPO LOTTO SCATTA IL SIMBOLOTTO CON I SUOI PREMI

I numeri e simboli vincenti del Simbolotto di oggi, sabato 8 ottobre 2022, saranno resi noti in contemporanea alle estrazioni del Lotto, concorso a cui sono abbinati ormai da sempre. Ci sarà un fortunato giocatore che la Dea Bendata sceglierà di premiare, regalandogli la cinquina vincente e consentendogli in primis di esultare e, in seconda battuta, di togliersi alcuni sfizi? La risposta giungerà esclusivamente in serata, ma intanto riepiloghiamo le modalità di giocata.

Chiunque voglia tentare di accaparrarsi il montepremi del Simbolotto con i suoi numeri e simboli vincenti, sarà chiamato a eseguire una giocata al Lotto, a patto che essa venga effettuata sulla ruota associata a tale lotteria per il mese corrente (per tutto ottobre è quella di Roma). Archiviato questo passaggio, in modo del tutto automatico verrà elaborata una sequenza di simboli e numeri totalmente casuale, che sarà impressa al fondo della bolletta del Lotto. Va da sé che si tratta di un concorso aggiuntivo e gratuito, per cui gli scommettitori non saranno chiamati a spendere neppure un euro.

CLASSIFICA DI NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI DEL SIMBOLOTTO

Il Simbolotto quanto può far intascare ai suoi giocatori in termini economici? La risposta proviene direttamente dal sito internet ufficiale del concorso: qualora qualcuno indovinasse per intero la cinquina vincente si accaparrerebbe 10mila euro. Invece, nel caso non centrasse la sequenza nella sua totalità, occorrerebbe tenere presente che si può vincere anche pronosticando in maniera corretta un quantitativo minore di numeri, siano essi 4, 3 oppure 2.

Diamo infine uno sguardo insieme a voi lettori alla graduatoria a cui danno vita i numeri e i simboli ritardatari del Simbolotto: al primo posto c’è il 38 (pigna), che si fa desiderare da 26 concorsi; seguono il 2 (mela), in seconda posizione con 24 assenze, e, in terza piazza, il 25 (Natale), con 21 ritardi accumulati. Successivamente, nel gioco associato al Lotto, ci imbattiamo nell’8 (braghe), che non si palesa da 19 turni, nel 16 (naso) e nel 15 (ragazzo), che non si manifestano da 14 sorteggi e nel 35 (uccello), con 13 ritardi accumulati fino a qui. Infine, a chiudere la top ten dei ritardatari, vi sono l’1 (Italia) e il 6 (luna), con 12 defezioni, e il 24 (pizza), con 11 assenze.

