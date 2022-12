Simbolotto, Lotto/ Estrazione numeri e simboli vincenti oggi, venerdì 9 dicembre 2022

ESTRAZIONE SIMBOLOTTO, TORNA LA CACCIA AI PREMI IN PALIO

Tornano i numeri e i simboli vincenti del Simbolotto, per mezzo dell’estrazione in programma nella serata di oggi, venerdì 9 dicembre 2022. Il periodo delle Feste natalizie si sta avvicinando ad ampie falcate e si fa sempre più risicato il margine per concludere gli acquisti per i propri regali di Natale: un aiuto economico potrebbe derivare proprio dalla Dea Bendata, qualora scelga di essere generosa stasera. Vi ricordiamo che la ruota del Lotto a cui dovrete prestare attenzione per il Simbolotto è – e lo sarà per l’intero mese conclusivo dell’anno in corso – quella di Venezia.

Concentrandoci invece sul “come si gioca”, vi diciamo che per giocare al Simbolotto basta includere nella propria giocata del Lotto la ruota in promozione. Nel momento in cui si convalida la propria schedina, verrà assegnata dal sistema in maniera gratuita e casuale una combinazione di 5 simboli. La giocata sulla ruota “Tutte”, è d’uopo precisarlo, non prevede la partecipazione al Simbolotto. Si vince in base al numero di simboli indovinati, a prescindere dall’ordine in cui sono stati estratti e in base all’importo giocato sulla specifica ruota. L’esito del gioco è indipendente dalla giocata base effettuata al Lotto.

SIMBOLOTTO, LA CLASSIFICA DEI NUMERI E DEI SIMBOLI RITARDATARI

Attraverso i numeri e i simboli vincenti del Simbolotto si possono conquistare importi degni di menzione: quali? Ad esempio, scommettendo un euro e facendo en plein (5 numeri su 5), si agguantano 10mila euro, ma vi sono anche premi di entità più “calmierata” e che possono essere vinti intercettando 4, 3 oppure 2 numeri e simboli.

Da ultimo, diamo un’occhiata alla classifica dei numeri e dei simboli ritardatari del Simbolotto. Al primo posto si colloca l’1 (Italia), che si fa desiderare da 38 concorsi; seguono il 45 (rondine), in seconda posizione con 26 assenze, e, in terza piazza, il 9 (culla), con 24 ritardi accumulati. Successivamente, nel gioco associato al Lotto, ci imbattiamo nel 24 (pizza) e nell’8 (braghe), che non si palesano da 23 turni, nel 25 (Natale), che non si manifesta da 20 sorteggi, e nel 43 (funghi), con 16 ritardi accumulati fin qui. A seguire, nella classifica dei ritardatari troviamo il 40 (quadro), con 15 latitanze di fila, e, da ultimo, il 28 (ombrello), con 14 assenze consecutive.

