SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, 22 febbraio 2022

In questo martedì 22 febbraio 2022 è arrivato il tempo di consultare gli esiti della nuova estrazione del Simbolotto. La sequenza magica è stata resa nota pochi secondi fa e “IlSussidiario.net” l’ha annotata in tempo reale: stiamo per fornirla quindi a voi lettori, ma non prima di avere concluso le operazioni di abbinamento dei numeri ai simboli corrispondenti. Raccomandiamo di effettuare un controllo accurato della schedina, in maniera tale da non gettare via una giocata etichettata troppo frettolosamente come “non vincente” e invece foriera di buona sorte. Occorre al tempo stesso tenere a mente l’importanza di giocare in maniera responsabile e di ricorrere, per la verifica, anche ai canali ufficiali e alle ricevitorie.

Lotto e Superenalotto, numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto, oggi 22 febbraio 2022

Riportiamo adesso i numeri vincenti (e simboli) dell’estrazione di oggi del Simbolotto: le Forbici (39), i Topi (11), il Quadro (40 ), l’Amo (23), il Natale (25). (Agg. di Alessandro Nidi)

IL LOTTO PASSA IL TESTIMONE AL SIMBOLOTTO E ALLE SUE VINCITE, CHE ESTRAZIONE SARÀ?

Prima estrazione della settimana del Simbolotto, che andrà in scena nella prima serata di oggi, martedì 22 febbraio 2022. Subito dopo i sorteggi del Lotto, sarà possibile leggere i numeri e i simboli vincenti del Simbolotto, che ci auguriamo possano consentire ai giocatori di aggiudicarsi sino a 10mila euro ulteriori, oltre alle eventuali vincite centrate nel Lotto.

Vale la pena, a tal punto, riepilogare le modalità di giocata legate a questo concorso a premi: come si fa a sfidare la sorte e a concorrere per una vincita? In realtà, l’operazione è decisamente automatica e non richiede sforzi particolari. Infatti, occorre semplicemente soddisfare un unico requisito per giocare al Simbolotto in modo totalmente gratuito, vale a dire eseguire una puntata del Lotto sulla ruota in promozione nel mese in corso, che a marzo varierà nuovamente. Intanto, per l’intero mese di febbraio 2022, gli occhi rimarranno puntati sulla ruota di Cagliari. Ma quali simboli scegliere? Il problema in tal senso non esiste affatto, in quanto essi saranno impressi dal sistema sulla propria bolletta di gioco e non si potrà fare altro che attendere di leggere la cinquina fortunata e confrontarla con quella che si trova sulla vostra schedina per sapere se sarete stati voi a essere scelti dalla Dea Bendata.

LE STATISTICHE DEL SIMBOLOTTO: ECCO LA CLASSIFICA DEI RITARDATARI

Azzeccando tutti e cinque i numeri e i simboli del Simbolotto si potranno mettere le mani sui 10mila euro posti in palio dalla lotteria. Un bel gruzzoletto, indubbiamente, che potrebbe permettere di cancellare qualche sfizio o saldare eventuali spese rimaste scoperte. Esiste poi l’opportunità di aggiudicarsi anche somme inferiori, totalizzando 4, 3 o 2 punti. In attesa della nuova estrazione, scopriamo insieme quali sono i simboli e i numeri ritardatari del Simbolotto. Iniziamo col precisare che stiamo parlando di una statistica fine a se stessa, visto e considerato che il gioco “gemello” del Lotto non consente di scegliere in autonomia i numeri e i simboli su cui puntare.

Le statistiche aggiornate del Simbolotto registrano in vetta alla graduatoria dei ritardatari il 13 (rana), che si fa attendere da 23 concorsi; lo seguono il 5 (mano) a quota 21 concorsi e subito alle sue spalle il 27 (scala), che si fa desiderare da ben 20 estrazioni. Ai piedi del podio trovano ubicazione il 37 (piano), che ad oggi ha messo a segno 19 ritardi, il 33 (elica) e il 26 (elmo), che mancano da 17 concorsi del Simbolotto. Chiudiamo la top ten con il 10 (fagioli), con i suoi 16 concorsi mancanti, il 3 (gatta), assente da 15 estrazioni, il 25 (Natale), con 14 turni di latitanza e, infine, l’1 (Italia), con le sue 12 assenze.

