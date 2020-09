SIMBOLOTTO, LOTTO: NUMERI VINCENTI E SIMBOLI/ Estrazione di oggi 10 settembre 2020

Una nuova cinquina di numeri e simboli vincenti del Simbolotto protagonista oggi, giovedì 10 settembre 2020, grazie ad una nuova estrazione. I simbolotti sono usciti, quindi potete procedere con la verifica della vostra schedina, nella speranza che sia tra quelle vincenti. E allora eccola qui: 38 pigna, 24 pizza, 41 buffone, 17 sfortuna, 9 culla. Di conseguenza, si aggiorna la classifica dei numeri e simboli ritardatari. Non c’è più al primo posto Culla (9) che aveva 36 ritardi ed è uscito stasera, ma la Rana (13) a quota 27. Al secondo posto sale la Festa (20) con 22 assenze, terzo posto e quindi ultimo posto sul podio per il Piano (37) con 21 ritardi. Quarto posto per Elica (33) a quota 19 come Natale (25). Sesto posto invece per Uccello (35), che ha raggiunto le 18 assenze. Sono 17 invece i ritardi collezionati dal Soldato (12), uno in più del Diamante (29). A completare la top ten invece ci pensano Amo (23) e Naso (16) che non si fanno vedere da 14 appuntamenti del Simbolotto. (agg. di Silvana Palazzo)

SIMBOLOTTO DOPO LOTTO: OGGI NUOVA ESTRAZIONE

Il Simbolotto torna protagonista oggi, giovedì 10 settembre 2020, con una nuova estrazione. Dopo il consueto appuntamento con il Lotto, gioco di cui è complementare, tocca dunque a questo concorso che non prevede solo l’uscita di numeri vincenti, ma anche di simboli. Il fatto che ci sia un legame tra Simbolotto e Lotto potrebbe far pensare che i simboli siano frutto dell’interpretazione della smorfia napoletana, ma in realtà non sempre c’è corrispondenza. Quel che importa è avere la combinazione giusta, ma c’è poco da fare da questo punto di vista, perché la cinquina viene assegnata automaticamente dal sistema quando si effettua la giocata al Lotto sulla ruota in promozione, che è quella di Palermo nel caso del mese di settembre. Quindi, non ci sono numeri e simboli da scegliere, né bisogna sborsare alcuna somma, perché la giocata al Simbolotto è gratuita. Di conseguenza, giocando al Lotto sulla ruota in promozione si hanno due occasioni di vincita per un solo importo speso.

SIMBOLOTTO DOPO LOTTO: NUMERI-SIMBOLI FREQUENTI

C’è già grande attesa per l’uscita di numeri e simboli vincenti di oggi del Simbolotto. Bisogna aspettare l’estrazione del Lotto, a cui spetta il compito di aprire le danze per quanto riguarda i concorsi serali. Ma possiamo concentrarci ora sui simbolotti frequenti, perché alcuni di questi potremmo anche ritrovarli nella cinquina fortunata di stasera. Primo posto per Italia (1) con 28 frequenze, a 26 segue al secondo posto la Rondine (45), mentre al terzo posto c’è la Mano (5) a quota 24. Ai piedi del podio Maiale (4) ed Elmo (26), entrambi con 23 frequenze. C’è poi un tris di simbolotti che ne ha collezionate 22: Diamante (29), Uccello (35) e Mela (2). Poi c’è un poker composto da Nacchere (36), Topi (11), Cerino (18) e Baule (14) che sono tutti e quattro a quota 21 frequenze. Questi sono simboli e numeri che si sono fatti vedere maggiormente nelle estrazioni del Simbolotto. Continueranno così?

