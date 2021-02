Simbolotto, Lotto/ Estrazione numeri vincenti e simboli 2 febbraio 2021

Prima estrazione di febbraio del Simbolotto, quindi fa il suo debutto la ruota di Cagliari. Cosa ha a che fare una ruota del Lotto col Simbolotto? Una domanda legittima da parte di coloro che non hanno particolare confidenza con questo gioco. Il motivo è semplice: il Simbolotto è complementare al Lotto e per parteciparvi bisogna effettuare una giocata al Lotto, appunto, sulla ruota che viene indicata in promozione mese dopo mese. Nel caso di febbraio è quella di Cagliari. Pertanto, con una giocata al Lotto su questa ruota si ottiene sulla schedina anche quella al Simbolotto, cioè cinque numeri e relativi simboli da verificare nell’estrazione di oggi, 2 febbraio 2021.

Indovinandoli tutti al Simbolotto si possono vincere 10mila euro, ma attenzione anche alle altre categorie di vincita, cioè quelle relative al “4”, “3” e “2”, che comunque prevedono ovviamente importi diversi per quanto riguarda i premi. Il momento della verità arriverà tra poco con l’estrazione dei numeri vincenti di oggi del Simbolotto.

SIMBOLOTTO DOPO LOTTO: NUMERI E SIMBOLI FREQUENTI

Non c’è estrazione del Simbolotto senza prima il consueto appuntamento con le statistiche. E allora stavolta concentriamoci sui simbolotti frequenti, quei numeri e simboli che hanno registrato finora più uscite ai concorsi del gioco complementare al Lotto. In vetta alla classifica spicca 1 Italia, con 36 frequenze. Al secondo posto c’è una coppia, quella formata da 36 Nacchere e 12 Soldato, entrambi a quota 32. Un’altra coppia si piazza invece al terzo posto, sul gradino più basso del podio. Si tratta di 11 Topi e 45 Rondine, che invece di frequenze ne hanno fatte registrare 31.

Fuori dal podio c’è poi un poker di simbolotti che è arrivato a quota 30 frequenze a ridosso della nuova estrazione. Il gruppetto è costituito da 38 Pigna, 5 Mano, 4 Maiale, 2 Mela che hanno raggiunto le 30 frequenze. Alle loro spalle c’è invece un gruppone, costituito da 26 Elmo, 18 Cerino, 3 Gatta, 29 Diamante, 14 Baule e 21 Lupo, che di frequenze ne hanno raggiunte 29. Equilibri però che possono cambiare stasera.



© RIPRODUZIONE RISERVATA