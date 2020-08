Simbolotto, Lotto/ Estrazione numeri vincenti e simboli 25 agosto 2020

Nuovo appuntamento col Simbolotto. Il gioco complementare al Lotto torna oggi, martedì 25 agosto 2020, con una nuova estrazione. Tra non molto conosceremo numeri e simboli vincenti, quindi sarà possibile scoprire se qualcuno vincerà i 10mila euro in palio per coloro che centrano la cinquina fortunata. Nel frattempo, si avvia alla conclusione il lungo viaggio della ruota di Genova, protagonista nel mese di agosto. Siamo alle ultime battute per questa che poi farà spazio alla ruota di Palermo. Quindi, questi sono gli ultimi giorni in cui per partecipare all’estrazione del Simbolotto dovete scegliere la ruota di Genova al Lotto per ottenere la cinquina gratuita e automatica con cui aspirare alla ricca vincita. Non dimenticate che a questo gioco si vince indovinando anche 4, 3 o solo 2 numeri vincenti, motivo per il quale dovete controllare con la massima attenzione i simbolotti quando usciranno.

SIMBOLOTTO DOPO LOTTO: NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI

In attesa dei numeri e simboli vincenti del Simbolotto, diamo uno sguardo a quelli ritardatari che potrebbero riservarci delle sorprese nell’estrazione di stasera. Al primo posto c’è la Balestra (22) con 30 ritardi, segue di misura la Culla (9) al secondo posto, mentre più staccata è la scala (27) che di assenze ne ha accumulate 20. Fuori dal podio di una lunghezza la Rana (13), mentre le Braghe (8) non si vedono da 15 concorsi. La strana coppia Elmo (26) e Festa (20) non si vede da 14 appuntamenti, mentre il Piano (37) ha collezionato 13 ritardi. Sono invece 11 le assenze accumulate da Elica (33) e Natale (25) che chiudono la top ten dei numeri e simboli ritardatari del Simbolotto. Ritardi e posizioni che possono cambiare nel giro di un’estrazione, ma tutto dipenderà da quale sarà la combinazione fortunata odierna. E noi ci faremo trovare pronti per proporvela così da farvi controllare subito la vostra giocata.



© RIPRODUZIONE RISERVATA