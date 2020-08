SIMBOLOTTO, LOTTO/ Numeri vincenti estrazione 27 agosto 2020: i simboli di oggi

I numeri e simboli vincenti del Simbolotto sono freschi di estrazione. Si è tenuta poco fa, subito dopo il consueto appuntamento con Lotto, gioco a cui è abbinato. La cinquina fortunata è, dunque, pronta per essere controllata, nella speranza che corrisponda a quella che avete giocato, così da metter le mani sui 10mila euro in palio per chi centra il “5”. Eccola qui: 30 Cacio, 27 Scala, 43 Funghi, 7 Vaso, 8 Braghe. Ma ricordate che si vince anche con “4”, “3” o solo “2” numeri e simboli indovinati, quindi fate molta attenzione ai numeri eventualmente indovinati. Nel frattempo, si aggiorna la classifica dei simbolotti ritardatari: al primo posto Balestra (22) con 32 ritardi, a seguire al secondo posto Culla (9) con 31 assenze, restano 21 invece quelle accumulate da Scala (27) è uscito stasera. Sale al terzo posto allora per Rana (13) con le sue 21 assenze, resta a 16 ritardi delle Braghe (8), uscito oggi. A questa quota troviamo Elmo (26) e Festa (20), mentre sono 15 le assenze collezionate da Piano (37). A completare la top ten Elica (33) e Natale (25) entrambi a quota 13 ritardi. (agg. di Silvana Palazzo)

CLICCA QUI PER ESTRAZIONI LOTTO E SUPERENALOTTO

SIMBOLOTTO DOPO LOTTO: OGGI NUOVA ESTRAZIONE

Oggi penultima estrazione di agosto per il Simbolotto. Il gioco complementare del Lotto torna stasera, per l’appuntamento di giovedì 27 agosto 2020, e si appresta a salutare la ruota di Genova, protagonista del mese. Questa è infatti la settimana che precede il debutto della ruota di Palermo. Ai “neofiti” che non colgono il legame tra Simbolotto e ruote del Lotto evidenziamo che invece è un aspetto fondamentale, perché per partecipare all’estrazione bisogna effettuare una giocata al Lotto nella ruota in promozione. In questo modo, infatti, si ottiene la cinquina di numeri e simboli con la quale si partecipa al concorso. Le altre ruote o quella “tutte”, dunque, non valgono per la partecipazione all’estrazione del Simbolotto. Non ci sono peraltro numeri da scegliere: la cinquina viene assegnata automaticamente dal sistema e pure gratuitamente. Non dovete, dunque, aggiungere nulla rispetto all’importo speso per giocare al Lotto.

SIMBOLOTTO DOPO LOTTO: NUMERI E SIMBOLI FREQUENTI

Prosegue intanto la marcia dei numeri e simboli frequenti, di cui è disponibile una classifica che potrebbe cambiare dopo l’estrazione di oggi del Simbolotto. Al primo posto c’è l’Italia (1) con le sue 28 frequenze, a seguire la Rondine (45) a quota 26. Terzo posto per la Mano (5) che con le sue 23 frequenze ha un vantaggio di misura su Uccello (35), Diamante (29) ed Elmo (29), tutti e tre a quota 22. A seguire Maiale (4) e Baule (14) che invece ne hanno accumulate 21, comunque una in più di un singolare quartetto. Ci riferimao a quello composto da Nacchere (36), Topi (11), Ragazzo (15) e Cerino (18). Ricordiamo che la frequenza di un simbolotto rappresenta il numero di estrazioni in cui è stato estratto, per questo molte cose potrebbero cambiare proprio dopo l’appuntamento di oggi, giovedì 27 agosto 2020. E noi ci faremo trovare pronti proprio per aggiornarvi sui numeri vincenti di oggi del Simbolotto e conseguenti statistiche.

© RIPRODUZIONE RISERVATA