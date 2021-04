Simbolotto, Lotto/ Estrazione numeri vincenti e simboli di oggi 1 aprile 2021

Prima estrazione di aprile per il Simbolotto, che torna anche oggi in compagnia del Lotto, concorso a cui è abbinato. Non è l’unica novità di questo gioco, perché da oggi, giovedì 1 aprile 2021, c’è una nuova ruota in promozione, cioè quella di Genova. Per tutto il mese di marzo ci ha fatto compagnia quella di Firenze, ora invece si cambia. Un passaggio semplice, ma importante e significativo, perché ha a che fare con la modalità di gioco. Per partecipare, infatti, all’estrazione del Simbolotto bisogna effettuare una giocata al Lotto, ma optando per la ruota in promozione.

In questo modo, oltre a ottenere la schedina del Lotto, si ottiene la propria giocata al Simbolotto, cioè una cinquina di numeri e simboli che viene assegnata automaticamente dal sistema, senza dover peraltro sborsare nulla rispetto alla somma usata per giocare al Lotto. Quindi, non dovete scegliere i simbolotti né pagare nulla per partecipare all’estrazione, candidandovi così ad una vincita da 10mila euro…

SIMBOLOTTO DOPO LOTTO: NUMERI E SIMBOLI FREQUENTI

Puntuale come l’estrazione del Simbolotto anche la rubrica relativa alle statistiche. In attesa di conoscere numeri vincenti, e relativi simboli, possiamo scoprire quali sono quelli frequenti. La classifica è molto interessante e potrebbe cambiare sensibilmente alla luce del nuovo concorso. Al primo posto c’è 1 Italia con le sue 39 frequenze, ma questo simbolotto è tallonato da 12 Soldato che invece di frequenze ne ha collezionate 38. Al terzo posto, sul gradino più basso del podio, c’è un tris: è formato da 11 Topi, 3 Gatta e 2 Mela. Andando avanti con la classifica dei frequenti del Simbolotto ci si rende conto che segue un poker di numeri e simboli che hanno raccolto 33 frequenze. Si tratta di 18 cerino, 14 Baule, 45 Rondine e 5 Mano.

Alle loro spalle un altro quartetto, quello formato da 29 Diamante, 36 Nacchere, 26 Elmo e 38 Pigna. Chissà se qualcuno di loro sarà protagonista anche dell’estrazione di oggi del Simbolotto.



