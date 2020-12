Simbolotto, Lotto/ Estrazione numeri vincenti e simboli di oggi 1 dicembre 2020

Prima estrazione di dicembre per il Simbolotto, che torna oggi con un nuovo concorso. Questo è il primo con la ruota di Venezia protagonista. Questo vuol dire che per partecipare all’estrazione di oggi, 1° dicembre 2020, non dovete più giocare al Lotto scegliendo la ruota di Torino, che era in promozione a novembre. Bisogna invece optare per la ruota veneta durante la giocata al Lotto per ottenere automaticamente e gratuitamente una cinquina di numeri e simboli per l’appuntamento di stasera. Simbolotto e Lotto sono evidentemente connessi tra loro: il primo è complementare del secondo. Le estrazioni dei due concorsi poi sono pure ravvicinate: dopo il viaggio tra le ruote del Lotto si passa al gioco che gli è abbinato. Come si evince facilmente, la modalità di gioco prevista per il Simbolotto è molto semplice ed è una delle ragioni del successo di questo gioco che infatti per questo è stato rinnovato.

SIMBOLOTTO DOPO LOTTO: NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI

Passiamo alle statistiche del Simbolotto, in attesa che vengano aggiornate dai numeri vincenti di oggi (con relativi simboli). Concentriamoci allora sulla classifica relativa ai simbolotti ritardatari. Al primo posto troviamo Festa 20 che di ritardi ne ha accumulati 56. Decisamente più staccato Pizza 24 che invece ha collezionato 34 ritardi. Terzo posto, invece, per Fagioli 10 che invece è a quota 26. Fuori dal podio troviamo Italia 1, che è al quarto posto con 25 ritardi. A seguire Elica 33 che invece è arrivato a 18. Poi troviamo Forbici 39 che invece di assenze ne ha fatte registrare 16, una in più di quelle accumulate da Testa 34. Ci sono poi due coppie di simbolotti. La prima è formata da Piano 37 e Braghe 8 che hanno raggiunto 13 ritardi. Invece Rana 13 e Cerino 18 sono a quota 11. Chiaramente la situazione relativa alle statistiche potrebbe cambiare sensibilmente dopo l’estrazione di oggi del Simbolotto.



