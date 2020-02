SIMBOLOTTO, LOTTO/ Numeri vincenti e simboli, estrazione di oggi 1 febbraio 2020

Quali sono i numeri-simboli vincenti del Simbolotto? L’estrazione di sabato 1 febbraio 2020 si è tenuta poco fa, quindi scopriamo subito la combinazione relativa all’opzione di gioco del Lotto. Ecco dunque i 5 simboli estratti sui 45 disponibili, abbinati gratuitamente ad ogni giocata effettuata sulla ruota di Cagliari, quella in promozione a febbraio. Si tratta di: disco, rondine, prigione, sfortuna e maiale. Corrispondono a questa cinquina di numeri: 32, 45, 44, 17 e 4. Non dovete fare altro che confrontare questa combinazione con quella stampata sulla vostra schedina per scoprire se avete vinto. Poi avrete tutto il tempo per divertirvi con le curiosità legate ai numeri estratti. In questo caso ci viene in aiuto la smorfia napoletana: il 32 nella tradizione europea è associato al capitone, il 45 invece al vino buono, mentre per gli altre ci sono delle corrispondenze: 44 è infatti il numero delle carceri, 17 è la “disgrazia”, infine il 4 è ‘o Puorco. (agg. di Silvana Palazzo)

CLICCA QUI PER ESTRAZIONE LOTTO, 10ELOTTO E SUPERENALOTTO

SIMBOLOTTO, OGGI NUOVA ESTRAZIONE DOPO LOTTO

Seconda estrazione della settimana per il Simbolotto, la prima invece per quanto riguarda il mese di febbraio. Ed è anche il primo concorso che vede protagonista la ruota di Cagliari. Giovedì infatti abbiamo salutato quella di Bari, da oggi l’opzione di gioco del Lotto viene automaticamente e gratuitamente abbinata ad ogni giocata effettuata sulla ruota sarda. Questa è la grande novità del Simbolotto, per il resto non cambia nulla. Non dovete neppure scegliere la combinazione di 5 simboli su 45 disponibili, visto che viene associata casualmente alla giocata del Lotto fatta sulla ruota mensile in promozione. In molti sono già in attesa dell’uscita dei numeri-simboli vincenti di questo gioco che da mesi sta spopolando su Lottomatica. Con le sue estrazioni fa sognare i giocatori, per i quali rappresenta un’ulteriore occasione di vincita, oltre a quella del Lotto. Quel che vi serve è solo un po’ di fortuna…

SIMBOLOTTO, ESTRAZIONE DOPO LOTTO: I NUMERI RITARDATARI

In attesa che arrivi il momento fatidico, quello dell’estrazione del Simbolotto, diamo uno sguardo ai numeri-simboli ritardatari fino all’estrazione del 30 gennaio. La classifica può risultare utile in vista del concorso odierno. Al primo posto si trova la risata, 19, che ha raggiunto 30 ritardi. Al secondo posto c’è invece la culla, 9, che invece va a vuoto da 25 concorsi. Terzo posto per la Festa, 20, che manca da 24 appuntamenti. Si prosegue col vaso, che ha collezionato 17 assenze. Quinto posto per i fagioli, rimasti fermi con 15 ritardi. Poi abbiamo una coppia a quota 14 assenze: si tratta delle braghe, 8, e il baule, 14. Nella classifica trova poi posto il cerino, 18, che invece non si vede da 13 estrazioni del Simbolotto. Quindi l’Elmo, 26, assente da 12 concorsi, gli stessi che ha disertato la scala, 27. Se sulla vostra schedina trovate uno di questi numeri, allora seguirete con ancor più attenzione l’estrazione di oggi del Simbolotto.



© RIPRODUZIONE RISERVATA