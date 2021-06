SIMBOLOTTO, LOTTO/ Estrazione numeri vincenti e simboli di oggi 1 giugno 2021

ESTRAZIONE SIMBOLOTTO, NUOVI VINCITORI IN ARRIVO?

Torna l’appuntamento con il Simbolotto. Oggi ha inizio il mese di giugno ed è baciato dall’estrazione di uno dei concorsi più amati dagli italiani, non fosse altro per il fatto che partecipare è gratuito! Basta infatti puntare sul Lotto per ottenere una schedina contenente cinque numeri e simboli coi quali concorrere alla vittoria del primo premio da 10mila euro.

Lotto e Superenalotto/ Estrazioni di oggi e 10eLotto, 1 giugno: numeri vincenti!

L’importante è ricordarsi di giocare al Lotto ma sulla ruota in promozione: per quanto riguarda il mese di maggio si trattava di quella di Milano, ma occhio al cambio di calendario. Iniziando oggi giugno, la ruota in promozione del Simbolotto sarà da qui ai prossimi 30 giorni quella di Napoli. Ricordate di non buttare la vostra schedina per il semplice fatto che non avete indovinato tutti e cinque i numeri e simboli: si vince anche facendo “4”, “3” e “2”.

Numeri vincenti Lotto e Superenalotto/ Estrazioni 29 maggio: le stelle della fortuna

SIMBOLOTTO, LOTTO: NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI

Immancabile sulle pagine de ilsussidiario.net lo spazio dedicato ai numeri e simboli ritardatari del Simbolotto. Iniziamo a snocciolare le nostre statistiche cominciando dal primo della classe: il 2 Mela, che non dà sue notizie da ormai da 33 concorsi consecutivi. Va sano e va lontano il 37 Piano: per lui le assenze di fila con quella di sabato sono 30. Terza posizione tra i ritardatari per il 10 Fagioli, i cui ritardi consecutivi sono 22.

Appena fuori dal podio il 31 Anguria, svanito dai radar da 21 turni. Completa la top five il 38 Pigna, svanito nel nulla da 18 estrazioni. Sesta posizione per il 34 Testa, settima per il 12 Soldato, assenti rispettivamente da 17 e 16 turni consecutivi. Ottava posizione per il 4 Maiale, ci si chiede che fine abbia fatto da 15 concorsi. Chiudono la top ten il 42 Caffé e il 18 Cerino, latitanti da 14 estrazioni.

Simbolotto, Lotto simboli e numeri vincenti/ Estrazione di oggi 29 maggio 2021

© RIPRODUZIONE RISERVATA