Simbolotto, Lotto/ Estrazione numeri vincenti e simboli di oggi 1 luglio 2021

ESTRAZIONE DEL SIMBOLOTTO, CI SARANNO MAXI-VINCITE?

Il Simbolotto, il gioco gratuito abbinato al Lotto ed introdotto in via sperimentale nel luglio del 2019, non si ferma a giugno, come inizialmente indicato. Stando a quanto rivelato da Agipronews, infatti, a partire dal concorso di oggi 1 luglio il gioco complementare al Lotto viene introdotto in via definitiva. A renderlo noto una determinazione direttoriale dell’Agenzia delle dogane e dei Monopoli a firma del direttore generale Marcello Minenna. Il provvedimento ha fissato anche il nuovo calendario delle ruote che danno diritto alla partecipazione al gioco e per il mese di luglio ed agosto la ruota del Simbolotto in promozione sarà quella Nazionale.

Come sappiamo l’opzione di gioco del Lotto è costituita da una combinazione casuale di 5 simboli su 45 disponibili, che viene automaticamente abbinata gratuitamente a ogni giocata effettuata sulla ruota mensile in promozione. L’unico requisito richiesto a coloro che aderiscono al gioco in maniera del tutto gratuita ed automatica è quello di eseguire la propria giocata odierna del Lotto puntando sulla ruota Nazionale. Una volta rispettata l’unica regola prevista, non serve altro se non attendere l’estrazione della nuova combinazione di simboli e numeri.

SIMBOLOTTO, NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI

Il Simbolotto permette di poter vincere nel corso della serata del Lotto un ulteriore premio. La massima vincita in palio corrisponde a 10 mila euro che è possibile registrare senza alcuno sforzo o strategia di sorta in maniera del tutto indipendente dal gioco del Lotto. Si vince anche con il “4” la somma di 50 euro, e persino con il “3” (5 euro) e con il “2” (1 euro). Ecco qual è stata l’ultima combinazione estratta dello scorso martedì: l’Amo (23), la Festa (20), la Scala (27), le Forbici (39), la Risata (19).

Spazio adesso, come di consueto, ai ritardatari relativi a simboli e numeri del Simbolotto con la top ten aggiornata all’ultimo concorso. In cima troviamo nuovamente il 2-Mela che resiste con ben 46 estrazioni mancanti, seguito da 31-Anguria con i suoi 34 concorsi e 12-Soldato che di concorsi ne ha finora saltati 29. Appena giù dal podio ecco quali sono gli altri principali ritardatari in vista dell’estrazione del primo luglio: il 4-Maiale manca da 28 estrazioni, mentre sono 25 quelle mancanti per il 41-Buffone; segue il 45-Rondine (21) mentre da 20 concorsi si fanno desiderare 7-Vaso e 22-Balestra. Si prosegue con 11-Topi mancanti da 18 appuntamenti mentre chiudono la top ten a quota 16 43-Funghi e 21-Lupo.

