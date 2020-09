Simbolotto, Lotto/ Estrazione numeri vincenti e simboli di oggi 1 settembre 2020

Prima estrazione di settembre per il Simbolotto, nella quale debutta la ruota di Palermo. Sarà lei quella protagonista nei prossimi concorsi. Cosa cambia? Nella sostanza davvero poco per questo gioco complementare al Lotto. Per partecipare all’estrazione bisogna scegliere questa ruota quando si effettua la giocata al Lotto. Quindi, si ottiene la propria giocata e al tempo stesso sulla schedina viene stampata una cinquina di numeri e simboli che vale per l’appuntamento col Simbolotto. Di conseguenza, si hanno due giocate – e altrettante occasioni di vincita – con un solo importo pagato. Non bisogna sborsare nulla, infatti, per partecipare all’estrazione del Simbolotto. La cinquina viene stampata in maniera automatica, nel senso che ci pensa il sistema in maniera del tutto casuale, e gratuita. Una volta ottenuta la schedina, non bisogna fare altro che aspettare il momento fatidico dell’estrazione.

SIMBOLOTTO, LOTTO: NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI

L’attesa per l’estrazione dei numeri vincenti del Simbolotto continua a crescere, ma possiamo concentrarci per ora su altri simbolotti. Prendiamo in mano le statistiche e in particolare la classifica relativa a numeri e simboli ritardatari. In vetta alla classifica troviamo la Balestra (22) che ha accumulato 33 ritardi. Uno in più della Culla (9) che si piazza al secondo posto. Sul gradino più basso del podio, invece, la Rana (13) che di assenze ne ha accumulate 22. Quarto posto invece per la Festa (20) che è a quota 17, lo stesso ritardo accumulato dall’Elmo (26). Segue a distanza di un ritardo il Piano (37), che infatti è a quota 16. Ci avviciniamo alla fine della top ten e incontriamo una strana coppia, Elica (33) e Natale (25) che di assenze ne hanno collezionate 14. Nono posto per Uccello (35) con 13 assenze, 12 invece i ritardi del Soldato (12) che chiude la top ten dei ritardatari del Simbolotto.



