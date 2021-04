SIMBOLOTTO, LOTTO/ Estrazione numeri vincenti e simboli di oggi 10 aprile 2021

ESTRAZIONE SIMBOLOTTO: I SIMBOLI DI OGGI 10 APRILE 2021

Torna anche oggi, sabato 10 aprile 2021, l’appuntamento con il Simbolotto. Per chi non fosse a conoscenza del concorso e delle sue regole, possiamo dire in maniera molto sintetica che si tratta del concorso “figlio” del Lotto. Vi state domandando come mai? Semplice: basta giocare al Lotto per veder generare dal sistema, in maniera del tutto automatica e soprattutto gratuita, una schedina del Simbolotto.

L’obiettivo massimo, il primo premio da 10mila euro del Simbolotto, viene raggiunto dal giocatore che indovina tutti e cinque i numeri e simboli estratti nel concorso del giorno. Il fortunato che vi riesce si porta a casa una somma pari a 10mila euro. Ma attenzione: non bisogna per forza puntare al colpo grosso: premi sono infatti pensati anche per coloro che fanno “4”, “3” e “2”. Ricordate: per partecipare è necessario puntare sulla ruota in promozione del mese, che per aprile è quella di Genova.

NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI

Dopo aver visto quelle che sono le regole del Simbolotto, occupiamoci adesso di uno dei temi che più suscitano l’interesse dei giocatori: i ritardatari. Il latitante per antonomasia di questo gioco si conferma ancora una volta l’8 Braghe, con 38 ritardi consecutivi. Alle sue spalle continua a non perdere un colpo il 44 Prigione a quota 27 assenze di fila, mentre il terzo podio se lo prende il 15 Ragazzo con 26 ritardi.

Quarta posizione per il 9 Culla, che non dà sue notizie da 23 estrazioni, mentre a chiudere la top five è il 7 Vaso con 20 ritardi in successione. Sesta casella occupata dal 13 Rana, mentre la settima posizione è in coabitazione con 14 ritardi per il 31 Anguria e il 26 Elmo. Subito dietro c’è il 13 Naso con 13 ritardi, mentre la coda della top ten è appannaggio di un’altra coppia, quella composta da 4 Maiale e 43 Funghi con 12 ritardi a testa. Sarà oggi la volta buona?

