Simbolotto, Lotto/ Estrazione numeri vincenti e simboli di oggi 10 dicembre 2020

Torna anche oggi, a distanza di appena un giorno, il gioco del Simbolotto, in occasione della tradizionale estrazione del giovedì. In vista del nuovo concorso Lotto, si rinnova anche il suo gioco complementare che promette anche oggi di distribuire ricchi premi aggiuntivi. Dopo aver recuperato il turno perso in occasione della festività dell’Immacolata, il Simbolotto è pronto a sfoggiare la sua nuova combinazione casuale di 5 simboli su 45 disponibile anche nel secondo appuntamento settimanale. La ruota del mese resta ovviamente ancora quella di Venezia che continuerà ad essere quella in promozione fino alla fine del mese. A partire con l’inizio del nuovo anno toccherà alla ruota di Bari ad esordire nel primo mese del 2021. Oggi, intanto, si svolgerà una nuova estrazione che avverrà subito dopo quella consueta delle 11 ruote del Lotto. Da un’urna meccanica dalla sede di Roma saranno resi noti i nuovi cinque simboli vincenti abbinati ai rispettivi numeri proprio come tradizione vuole. Tutto sarà automatico e casuale e dunque non serve alcuna strategia specifica per partecipare e sperare di vincere.

SIMBOLOTTO DOPO LOTTO: COME PARTECIPARE

Per giocare al Simbolotto non servono grandi doti né intuizioni particolari. Basterà compiere una giocata al Lotto/ Lotto Più sulla ruota in promozione – in questo caso quella di Venezia – per partecipare gratuitamente anche all’estrazione del gioco complementare del Simbolotto che permetterà con una giocata al Lotto da 1 euro di vincere fino ad un massimo di 10 mila euro. Come scoprire se si ha tra le mani la giocata fortunata? E’ molto semplice: basta confrontare i simboli sullo scontrino con quelli estratti casualmente. Indipendentemente dall’ordine di uscita si vince sulla base di quanti numeri sono stati indovinati e all’importo giocato sulla relativa ruota in promozione. Con la classica giocata di un solo euro, dunque, indovinando tutti e cinque i simboli si può vincere un premio da 10 mila euro; si scende a 50 euro in caso di vincita con “4”, quindi 5 euro se sono stati indovinati solo tre numeri ed appena un euro con il “2”. L’esito del gioco non è dipendente dalla giocata base eseguita sul Lotto e le eventuali vincite, quindi, possono essere sommate a quelle del Simbolotto. L’ultima estrazione di ieri 9 dicembre ha portato alla seguente combinazione: 29-diamante, 9-culla, 30-cacio, 44-prigione e 34-testa.



