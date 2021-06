SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 10 giugno 2021

Ci ritroviamo, ma con i numeri vincenti del Simbolotto. Mai a mani vuote, ma con informazioni importanti per i tanti appassionati di questo gioco abbinato al Lotto. L’attesa infatti è finita, è arrivato il momento di controllare le vostre schedine per capire se ce n’è qualcuna vincente. Ebbene, l’estrazione tanto attesa si è tenuta poco fa, quindi la combinazione di numeri vincenti e simboli è disponibile. Gli occhi si poseranno prima sui numeri o sui simboli? In effetti, c’è diversità di approccio tra i tanti giocatori. C’è chi bada al sodo e quindi si concentra sui numeri, chi invece punta ad un controllo differente. Ma attenzione: nessun approccio deve escludere l’altro. Sarebbe meglio proprio incrociare questi due metodi per arrivare ad una verifica impeccabile, che lo è senza dubbio controllando la propria giocata tramite i canali ufficiali, oltre che presso una qualsiasi ricevitoria. Questione da poco dal punto di vista pratico, non lo sono invece le vincite in ballo. Ecco allora i numeri vincenti con relativi simboli del Simbolotto: l’Italia (1), il Cerino (18), l’Elmo (26), il Ragazzo (15), l’Amo (23). (agg. di Silvana Palazzo)

SARÀ UN’ESTRAZIONE DEL SIMBOLOTTO FORTUNATA?

In occasione dell’estrazione centrale della settimana, torna questo giovedì anche il Simbolotto, il gioco che si lega indissolubilmente al Lotto e che arriva subito dopo quest’ultimo con una carrellata di simboli e numeri che sono destinati a rendere felice qualche fortunato concorrente grazie ad una vincita massima in palio pari a 10 mila euro. Un premio extra legato al gioco che permette di aderire gratuitamente solo rispondendo ad un semplicissimo requisito, ovvero compiere la giocata del Lotto puntando sulla ruota in promozione nel mese in corso. Per quello di giugno la ruota protagonista è quella di Napoli che è arrivata dopo aver salutato la ruota di Milano che ha dominato nel mese di maggio.

Per il resto tutto è veramente molto semplice: si aderisce al gioco in maniera completamente gratuita senza quindi alcuna abilità o strategia particolare. Tutto, infatti, accadrà in maniera automatica dal momento che all’atto della giocata sarà prodotto anche uno scontrino aggiuntivo che conterrà 5 simboli ed altrettanti numeri correlati tra i 45 disponibili. Questi potrebbero contribuire alla realizzazione di una vincita extra qualora quelli estratti dovessero essere presenti sulla propria schedina.

SIMBOLOTTO, NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI

Appena dopo il Lotto sarà il momento della nuova estrazione del Simbolotto che, in caso di fortuna, potrebbe permettere la realizzazione di una incredibile vincita extra. Se la Dea Bendata ha deciso di intervenire con la sua massima generosità possibile, allora il premio sarà di 10 mila euro ma si potrà eventualmente vincere anche con il “4” (50 euro), oppure con il “3” (5 euro) e perfino con il “2” (1 euro). In attesa della nuova combinazione di stasera 10 giugno, controlliamo subito gli ultimi ritardatari del Simbolotto, non prima di aver svelato l’ultima combinazione estratta dello scorso martedì: il Baule (14), l’Elmo (26), la Risata (19), il Natale (25), l’Amo (23).

Ed ecco infine quali sono i ritardatari che vanno a comporre la top ten alla vigilia della nuova estrazione del Simbolotto di stasera subito dopo il Lotto: il podio si compone da Mela (2), Piano (37) e Fagioli (10), assenti rispettivamente da 37, 34 e 26 concorsi. Appena giù dal podio a quota 25 assenze troviamo Anguria (31), seguita da Sondato (12) che ha un ritardo di 20 concorsi. Sono 19 le assenze collezionate dal Maiale (4) mentre una in meno quella del Cerino (18). Mano (5) e Buffone (41) sono entrambi a 16 assenze mentre Elica (33) latita da ormai 15 concorsi e Rondine (45) si fa desiderare da 12 estrazioni.

