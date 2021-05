Simbolotto, Lotto simboli e numeri vincenti/ Estrazione di oggi 11 maggio 2021

Estrazione del Simbolotto come di consueto dopo quelle di Lotto e Superenalotto. In questo caso, però, non parliamo di numeri vincenti nell’accezione più comune. Questo gioco infatti vede protagonisti anche i simboli, che sono associati ad ogni numero. Quindi alla cinquina di numeri vincenti si associa una di simboli dando vita ad una combinazione fortunata di simbolotti. Noi non abbiamo mancato neppure questo appuntamento, consapevoli dell’importanza che questo gioco ha pian piano conquistato tra gli appassionati di estrazioni. Del resto, il “5”, sebbene non garantisca una vincita paragonabile al Jackpot del Superenalotto, può fruttare un premio in grado di cambiare i piani dell’eventuale fortunato. Peraltro, è pure un gioco gratuito, quindi chi partecipa al concorso del Lotto e rispetta le modalità di seguito precisate, ha una seconda occasione con la fortuna. Se volete scoprire com’è andata, ecco i numeri vincenti e relativi simboli fortunati del Simbolotto: la Rondine (45), il Ragazzo (15), il Disco (32), l’Uccello (35), la Culla (9) (agg. di Silvana Palazzo)

LOTTO E SUPERENALOTTO NUMERI VINCENTI/ Estrazioni di oggi e 10eLotto, 11 maggio 2021

SARÀ UNA ESTRAZIONE DEL SIMBOLOTTO FORTUNATA?

Appuntamento con il Simbolotto di oggi, martedì 11 maggio 2021, che non può certo mancare sulle pagine de ilsussidiario.net. Come sempre anche oggi cinque numeri e simboli vincenti daranno la possibilità di vincere fino a 10mila euro di premio: è questa la somma riservata a chi fa l’en plein, ma non mancano i premi minori. Ma com’è possibile assicurarsi a tale cifra? Innanzitutto bisogna partecipare! Per farlo è necessario piazzare la propria puntata sul gioco del Lotto: a quel punto il sistema si assicurerà di generare automaticamente – in maniera del tutto gratuita – una schedina che rappresenterà il vostro biglietto della fortuna (si spera). Unica condizione da soddisfare, quella di giocare sulla ruota del Lotto in promozione nel mese in corso: a maggio infatti la ruota su cui bisogna puntare è quella di Milano. Cosa aspettate a giocare al Simbolotto?

SIMBOLOTTO DOPO LOTTO, NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI

Abbiamo visto come si gioca al Simbolotto, adesso diamo un’occhiata a numeri e simboli ritardatari di oggi, martedì 11 maggio 2021. Iniziamo la nostra consueta carrellata di statistiche a partire dal 2 Mela, che manca all’appello da 24 estrazioni. In seconda posizione troviamo il 37 Piano, che manca all’appello da 21 turni consecutivi; sono 19 invece le assenze di fila di cui si è reso protagonista il 24 Pizza, la cui latitanza prosegue anche da più tempo rispetto al 25 Natale (da sabato a quota 17 ritardi di fila). Il 20 Festa invece non fa capolino da 16 estrazioni, mentre il 6 Luna è in ritardo da 14 concorsi e non è chiaro se abbia intenzione di uscire proprio oggi. Lo stesso numero di assenze nel Simbolotto le ha registrate il 29 Diamante. In nona piazza troviamo poi il 10 Fagioli con 13 ritardi in serie. Chiude la top ten l’accoppiata 31 Anguria e 7 Vaso a quota 12 assenze.

