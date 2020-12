Simbolotto, Lotto/ Estrazione numeri vincenti e simboli di oggi 12 dicembre 2020

Il conto alla rovescia per la nuova estrazione del Simbolotto di oggi, sabato 12 dicembre 2020, è cominciato. Grande l’attesa per i numeri vincenti di stasera, con relativi simboli. Del resto, il “5” con cui si può vincere un premio di 10mila euro rappresenta la grande occasione per festeggiare con maggiore serenità un Natale che si appresta ad essere insolito (e speriamo pure unico, perché vorrebbe dirne non rivivere altri con un’emergenza sanitaria in corso). Un premio del genere, infatti, potrebbe tornare utile in un periodo complesso come questo. Potrebbe risanare una situazione difficile o alimentare un nuovo progetto. Ma vi ricordiamo anche che al Simbolotto, il gioco complementare al Lotto, si invece anche non centrando tutta la cinquina fortunata, ma anche indovinando 4, 3 o solo 2 dei simbolotti fortunati. Per questo non ci stancheremo mai di ricordarvi di prestare la massima attenzione in fase di controllo dei numeri vincenti.

SIMBOLOTTO DOPO LOTTO: NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI

In attesa di conoscere la nuova cinquina di numeri e simboli del Simbolotto, possiamo divertirci con altri simbolotti. Ci riferiamo a quelli che ci suggeriscono le statistiche. Nello specifico, si tratta dei ritardatari, che magari potrebbero smentirci proprio nell’appuntamento odierno. Partiamo allora dal 24 Pizza, che è in vetta alla classifica con i suoi 39 ritardi. Ne ha accumulati 31 invece 10 Fagioli, che segue al secondo posto. Al terzo, quindi sul gradino più basso del podio, c’è invece 39 Forbici, che di assenze ne ha accumulate 21. Questo simbolotto è “tallonato” da una strana coppia, quella formata da 8 Braghe e 37 Piano che hanno raggiunto quota 18 ritardi. Questo è il numero che al Simbolotto è associato al Cerino, che guarda caso segue con 16 ritardi, gli stessi di 13 Rana. Poi c’è un’altra coppia: 23 Amo e 38 Pigna, che invece di ritardi ne hanno accumulati 15. A completare la top ten è 25 Natale con 12 ritardi.



