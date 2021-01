Simbolotto, Lotto/ Estrazione numeri vincenti e simboli di oggi 12 gennaio 2021

Il Simbolotto torna oggi, martedì 12 gennaio 2021, per una nuova estrazione. Ormai non c’è appuntamento del Lotto senza il suo gioco abbinato. Una strana coppia, che però funziona molto bene insieme. Se la particolarità del Lotto è rappresentata dalle ruote, per il Simbolotto ci sono invece i simboli. Ogni numero è, infatti, abbinato ad un simbolo. Tra i due giochi non c’è solo un abbinamento, ma anche un “filo” che li unisce. È la ruota di Bari in promozione per il Simbolotto. Cosa vuol dire? Per partecipare al concorso bisogna effettuare una giocata al Lotto su questa ruota.

Quindi, quando si riceve la schedina di gioco si nota ivi presente una cinquina di numeri e simboli, che sono quelli con cui appunto partecipare all’estrazione del Simbolotto. Tutto molto semplice, vero? Non bisogna scegliere i simbolotti da giocare, in quanto la giocata al Simbolotto è automatica, né pagare nulla, perché la giocata è anche gratuita.

SIMBOLOTTO DOPO LOTTO: NUMERI E SIMBOLI FREQUENTI

Ora è il momento di concentrarsi sui simbolotti frequenti, in attesa dei numeri vincenti dell’estrazione di oggi del Simbolotto. Non può mancare, infatti, il consueto appuntamento con le statistiche. E allora approfondiamo la classifica, partendo da 1 Italia che ha raccolto finora 34 frequenze. Al secondo posto, invece, si trova 45 Rondine, che invece ne ha collezionate 31. Il gradino più basso del podio è invece piuttosto affollato: al terzo posto infatti troviamo 11 Topi, 36 Nacchere e 12 Soldati, tutti e tre a quota 30 per quanto riguarda le frequenze. Alle loro spalle c’è un altro tris di simbolotti, formato da 2 Mela, 21 Lupo e 18 Cerino, che sono arrivati a 29 frequenze. La classifica dei numeri e simboli frequenti dopo l’ultima estrazione di sabato, quindi in attesa di essere aggiornata con quella odierna, prosegue con una sestina di simbolotti che hanno collezionato 28 frequenze. Si tratta di 3 Gatta, 14 Baule, 26 Elmo, 4 Maiale, 29 Diamante e 5 Mano.



© RIPRODUZIONE RISERVATA