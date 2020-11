Simbolotto, Lotto/ Estrazione numeri vincenti e simboli di oggi 12 novembre 2020

Oggi nuova estrazione del Simbolotto. Dopo Lotto e Superenalotto toccherà ad uno tra i nuovi giochi più amati. È complementare al Lotto, ma è riuscito a ritagliarsi la sua fetta di successo. Merito di una modalità di gioco semplice e della sua gratuità. Per giocare, infatti, basta l’importo speso per la giocata al Lotto, purché questa sia effettuata sulla ruota in promozione col Simbolotto, che nel caso del mese di novembre è la ruota di Torino. Così si ottiene una combinazione di numeri e simboli praticamente automatica, perché viene assegnata dal sistema senza che il giocatore abbia possibilità di scegliere la cinquina. Ed è appunto gratuita, per cui si hanno due occasioni di vincita pagando solo per una. Indovinando la cinquina estratta si possono vincere 10mila euro, ma attenzione, perché al Simbolotto si vince anche indovinando 4, 3 o solo 2 numeri e simboli vincenti, seppur gli importi previsti siano ovviamente diversi.

SIMBOLOTTO DOPO LOTTO: NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI

Ora invece spostiamoci tra le statistiche del Simbolotto per concentrarci su quelle che riguardano i ritardatari. Al primo posto c’è 20 Festa, con i suoi 48 ritardi. Sperano di farla, seppur in forma minore considerando il momento difficile, coloro che partecipano all’estrazione del Simbolotto. Al secondo posto invece 35 Uccello a quota 44 ritardi, mentre sul gradino più basso del podio c’è 31 Anguria che ne ha collezionati 35. Ai piedi del podio uno degli alimenti più amati al mondo, la pizza. Il 24 ha raggiunto 26 ritardi finora. A seguire 29 Diamante a quota 20, 18 sono invece le assenze per 10 Fagioli. Solo settimo posto per 1 Italia con 17 ritardi, uno in più della Scala 27. E poi chiudiamo la top ten con un tris di simbolotti: 42 Caffè, 7 Vaso e 22 Balestra, tutti e tre a quota 14 ritardi. Oggi la classifica potrebbe cambiare sensibilmente con l’uscita dei nuovi numeri vincenti.



