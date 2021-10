Simbolotto, Lotto simboli e numeri vincenti/ Estrazione di oggi 12 ottobre 2021

Oggi, martedì 12 ottobre 2021, si rinnova il consueto appuntamento con il Simbolotto e una nuova estrazione. Una manciata di istanti fa sono stati rivelati i numeri vincenti: noi de “Il Sussidiario” li abbiamo appuntati in tempo reale e siamo pronti a fornirveli, abbinandoli con immediatezza ai simboli corrispondenti. Il tratto distintivo di questo concorso, infatti, è rappresentato proprio dall’accostamento dei numeri ai simboli, che costituisce una vera e propria peculiarità di questo gioco.

Diviene quindi fondamentale eseguire un controllo approfondito della schedina, in maniera da essere certi di non cestinare una giocata vincente. Rinnoviamo quindi l’invito a giocare responsabilmente e a procedere con le operazioni di verifica della vostra bolletta, ricorrendo anche ai canali ufficiali e alle ricevitorie. Riportiamo di seguito i numeri vincenti (e simboli) dell’estrazione di oggi del Simbolotto: il Caffè (42), la Scala (27), il Quadro (40), l’Uccello (35), l’Ombrello (28). (Agg. di Alessandro Nidi)

IL SIMBOLOTTO SARÀ RICCO DI PREMI COME IL LOTTO?

Martedì 12 ottobre 2021 che non fa eccezione: come ogni martedì, giovedì e sabato va in scena l’estrazione del Simbolotto, il concorso che sulle pagine de ilsussidiario.net siamo soliti definire “gemello” del Lotto. Questo legame di parentela così stretto viene affermato in ragione del fatto che non è possibile partecipare al Simbolotto senza giocare al Lotto. Non siamo stati abbastanza chiari? Ci spieghiamo meglio: per dare la caccia al primo premio, che ammonta a 10mila euro per ogni euro di importo investito ed è destinato a chi azzecca tutti e cinque i numeri e simboli, bisogna infatti piazzare prima una giocata al Lotto.

Sarà poi il sistema, in maniera del tutto automatica e gratuita, a generare una schedina del Simbolotto, ma ad una condizione: che la giocata del Lotto sia avvenuta sulla ruota in promozione. Volete sapere qual è? Per questo mese di ottobre 2021 la prescelta è la ruota di Roma: affrettatevi, giocare al Simbolotto non comporta nessuna spesa aggiuntiva rispetto al Lotto e si può vincere anche facendo “4”, “3” e “2”.

SIMBOLOTTO: ANDIAMO A SCOPRIRE I NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI

Tradizione vuole che l’estrazione del Simbolotto avvenga dopo quella del Lotto: come ingannare l’attesa? Magari dando un’occhiata a numeri e simboli ritardatari. In vetta per numero di assenze consecutive c’è il 41 Buffone, datosi alla macchia da 36 turni. Medaglia d’argento per il 14 Baule, di cui non si hanno notizie da 27 concorsi. Terzo posto per il 22 Balestra con 24 ritardi, a ridosso il 36 Nacchere con le sue 23 assenze.

Completa la top five il 2 Mela, ritardatario da 20 estrazioni, due in più del 19 Risata che occupa la sesta casella della graduatoria. In settima posizione troviamo poi il 10 Fagioli, sparito dal piatto da 17 turni. Ottavo è il 17 Sfortuna, latitante da 15 concorsi. Chiudono la classifica dei primi 10 posti il 24 Pizza e il 5 Mano, entrambi assenti all’appello da 12 estrazioni: che sia oggi la volta buona?



