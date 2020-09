Simbolotto, Lotto/ Estrazione numeri vincenti e simboli di oggi 12 settembre 2020

Un’altra settimana si sta per chiudere, ma sempre in compagnia del Simbolotto. Dopo l’estrazione del Lotto, gioco di cui è complementare, tocca dunque a questo concorso che non è fatto solo di numeri ma anche di simboli, come suggerisce il suo stesso nome. Questo non è solo un gioco chiaro, ma anche semplice. Per partecipare all’estrazione di oggi, sabato 12 settembre 2020, oltre che alle altre, basta giocare al Lotto, ma optando per una ruota in particolare, che cambia mese dopo mese. In questo mese di settembre tocca alla ruota di Palermo. Quindi cosa bisogna fare per il Simbolotto? Dovete giocare i vostri numeri del Lotto su questa ruota, così sulla schedina compare una cinquina di numeri e simboli. Sì, non dovete sceglierla voi, ma vi viene assegnata automaticamente dal sistema. E pure gratuitamente, visto che non è previsto alcun importo da corrispondere per effettuare la giocata. Di conseguenza, avete a disposizione due occasioni di vincita formalmente spendendo per una sola giocata.

SIMBOLOTTO DOPO LOTTO: NUMERI E SIMBOLI FREQUENTI

L’attesa per i numeri vincenti del Simbolotto, con i relativi simboli, può essere “ingannata” con le statistiche. Concentriamoci allora in questa sede sui numeri frequenti. Al primo posto di questa speciale classifica c’è l’Italia (1), che di frequenze ne ha collezionate 28. A seguire c’è la Rondine (45), al secondo posto con 26 frequenze. Sul gradino più basso del podio, al terzo posto, si piazza per il momento la Mano (5) con 24 frequenze. Una in più di Maiale (4) ed Elmo (26), al quarto posto con 23 frequenze. Segue un tris di simbolotti: Mela (2), Uccello (35) e Diamante (29), tutti e tre a quota 22. La top 10 si allarga perché c’è un quintetto di simbolotti con 21 frequenze: si tratta di Baule (14), Cerino (18), Nacchere (36), Sfortuna (17) e Topi (11). È evidente che questa graduatoria può cambiare, anche sensibilmente dopo l’estrazione di oggi del Simbolotto. Lo scopriremo dopo l’uscita della cinquina.



