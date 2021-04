SIMBOLOTTO, LOTTO/ Estrazione numeri vincenti e simboli di oggi 13 aprile 2021

SIMBOLOTTO, GRANDE ATTESA PER IL GIOCO COLLEGATO ALL’ESTRAZIONE DEL LOTTO

Come ogni martedì che si rispetti anche quello di oggi, 13 aprile 2021, si conferma tutto da vivere per gli appassionati del Simbolotto. Stiamo parlando ovviamente del concorso che si sviluppa in parallelo rispetto al Lotto, gioco principale da cui di fatto il Simbolotto deriva. Non è un ingiusto ridimensionamento il nostro, bensì una constatazione del fatto che basti giocare al Lotto, sulla ruota in promozione del mese – per aprile si tratta della ruota di Genova – per aver in cambio una schedina del Simbolotto cui affidare le proprie speranze di successo. Proprio dopo aver giocato al Lotto, infatti, il sistema genera in automatico, in maniera del tutto gratuita, un biglietto che consente al giocatore di turno di concorrere alla corsa al primo premio da 10mila euro. In palio anche altri premi di importo inferiore ottenibili facendo “4”, “3” e “2”.

Tra le statistiche più consultate da parte dei giocatori che ogni martedì, giovedì e sabato giocano al Simbolotto c’è certamente quella relativa ai numeri e simboli ritardatari del concorso. Davanti a tutti per numero di assenze troviamo ancora una volta l’8 Braghe, che non dà sue notizie da oramai 39 turni consecutivi. In seconda posizione il 44 Prigione prosegue nella sua latitanza da 28 estrazioni di fila, mentre a quota 25 assenze abbiamo il 15 Ragazzo. La medaglia di legno è appannaggio del 9 Culla con 24 ritardi, mentre a chiudere la top five è il 13 Rana con 19 assenze. Proseguiamo la nostra classifica con il 26 Elmo, in ritardo da 15 turni; poco più dietro abbiamo il 16 Naso che manca all’appello da 14 estrazioni. Ottava piazza per il 4 Maiale (13 ritardi), davanti al 2 Mela con 12 assenze. Chiude la top ten la coppia composta dal 38 Pigna e dall’11 Topi, ritardatari da 10 turni di fila.

