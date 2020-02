Simbolotto, Lotto/ Estrazione numeri vincenti e simboli di oggi 13 febbraio 2020

Torna il Simbolotto, il gioco complementare al Lotto. Oggi giovedì 13 febbraio 2020 è in programma una nuova estrazione. Voi non dovete fare altro che aspettare l’uscita dei numeri-simboli vincenti. La giocata è automatica: se effettuate la giocata al Lotto sulla ruota in promozione col Simbolotto, che è quella di Cagliari per il mese di febbraio, sulla schedina troverete stampata anche una cinquina di numeri e simboli con cui partecipare appunto al concorso di questa opzione di gioco. Questo vuol dire che non c’è modo di scegliere la cinquina da giocare: viene assegnata automaticamente e gratuitamente sui 45 disponibili come da regolamento. Ad ogni simbolo è associato un numero, oltre che un nome, da 1 a 45. A loro dovete prestare attenzione. La giocata sulla ruota “tutte” non prevede la partecipazione al Simbolotto. La giocata al Simbolotto si trova solo sugli scontrini che hanno una giocata sulla ruota determinata dal calendario.

ESTRAZIONE SIMBOLOTTO DOPO LOTTO: STRUTTURA PREMI

Al termine dell’estrazione delle 11 ruote del Lotto, si estraggono infatti 5 simboli vincenti da un’urna meccanica dedicata al Simbolotto, sempre dalla sede estrazionale di Roma. L’estrazione è indipendente dalla giocata base effettuata sul Lotto, ma le vincite si possono sommare fino al limite previsto dalla normativa vigente. A tal proposito, è bene conoscere la struttura dei premi. I premi dipendono da quanti simboli-numeri vincenti sono presenti sullo scontrino rispetto a quelli estratti e dall’importo della giocata al Lotto fatta sulla ruota che assegna il Simbolotto,. Facciamo un esempio tenendo conto di una giocata da un euro. Se indovinate due numeri-simboli vincenti, si ottiene un euro, mentre indovinandone tre si ottengono 5 euro. Se invece si centrano 4 numeri della cinquina, si vincono 50 euro. Si arriva a 5mila euro se si azzecca tutta la combinazione. I premi indicati in tabella vanno considerati al netto delle ritenute di legge che vengono infatti detratte in maniera automatica all’atto del pagamento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA