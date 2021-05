Simbolotto, Lotto/ Estrazione numeri vincenti e simboli di oggi 13 maggio 2021

Si rinnova l’appuntamento con il Simbolotto, il tradizionale concorso che arriva subito dopo il Lotto e che torna anche oggi, giovedì 13 maggio, nell’ambito dell’estrazione centrale della settimana. Appena terminata l’estrazione di tutte le 11 ruote del Lotto, dunque, avverrà quella automatica del Simbolotto, il gioco complementare che contribuisce ad aumentare le possibilità di portarsi a casa un gruzzoletto ancora più interessante ed indipendente rispetto a quello potenziale che potrebbe giungere grazie al Lotto. La ruota di riferimento per il mese di maggio continua ad essere quella di Milano e lo sarà fino alla fine del mese in corso. Ma come poter tentare la sorte? C’è solo un unico requisito imprescindibile che ogni concorrente dovrà sempre rispettare e consiste nel giocare al Lotto puntando la propria giocata sulla ruota in promozione nel mese in corso.

In tal modo si avrà accesso automatico ed assolutamente gratuito al gioco per il quale sarà generata una schedina composta da 5 simboli e relativi numeri casuali tra i 45 disponibili. Se la Dea Bendata dovesse rivelarsi particolarmente generosa il concorrente potrebbe portarsi a casa fino a 10 mila euro! E’ questo il premio maggiore messo in palio anche se sarà possibile vincere con il “4” (50 euro), con il “3” (5 euro) e persino con il “2” (1 euro).

SIMBOLOTTO DOPO LOTTO, ECCO I RITARDATARI

Anche per il Simbolotto, il gioco che arriva puntuale dopo ogni estrazione del Lotto, esiste la classifica dei ritardatari, ovvero di quei numeri e simboli che si fanno desiderare da più tempo. Ricordiamo che chi aderisce al gioco gemello del Lotto non dovrà fare altro che affidarsi alla sorte, dunque non ci sono particolari strategie da mettere in atto. Tuttavia genera sempre particolare curiosità presso i concorrenti la ricerca dei numeri e dei simboli relativi ritardatari.

Prima di procedere alla scoperta dell’ideale classifica, ecco qual è stata l’ultima combinazione estratta lo scorso martedì: la Rondine (45), il Ragazzo (15), il Disco (32), l’Uccello (35), la Culla (9). Spazio ora ai ritardatari: in cima troviamo 2 Mela con un ritardo di 25 concorsi seguito da 37 piano assente da 22 concorsi e poi 24 pizza con 20 concorsi arretrati. I principali numeri/simboli che troviamo appena fuori dal podio sono invece: 25 Natale assente da 18 estrazioni; 20 Festa con 17 ritardi collezionati. Sia 29 Diamante che 6 Luna hanno ad oggi segnato 15 concorsi in ritardo, mentre 10 Fagioli sono a quota 14. Tra gli altri principali ritardatari troviamo anche 7 Vaso e 31 Anguria, entrambi a 13 estrazioni mancanti.

