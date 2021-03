SIMBOLOTTO, LOTTO/ Estrazione numeri vincenti e simboli di oggi 13 marzo

Torna anche oggi, sabato 13 marzo 2021, l’appuntamento con il Simbolotto. Non poteva dunque mancare la rubrica che noi de ilsussidiario.net dedichiamo di volta in volta al concorso gemello del Lotto, il gioco che come il suo parente più prossimo si gioca ogni martedì, giovedì e sabato. Cosa bisogna fare per giocare? Non pensate che si debba sborsare una grossa cifra: anzi, a dirla tutta non dovete sborsare proprio niente! Per giocare al Simbolotto, infatti, l’unica condizione da soddisfare è quella di giocare una schedina del Lotto puntando sulla ruota in promozione nel mese corrente: per marzo 2021 si tratta di quella di Firenze. Sarà poi il sistema, in maniera del tutto automatica e gratuita, ad elaborare per voi una schedina del Simbolotto contenente una cinquina di numeri e simboli che noi vi auguriamo siano vincenti. Sì, perché se li azzeccherete tutti e cinque vi porterete a casa un premio da 10mila euro…

SIMBOLOTTO DOPO LOTTO: NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI

Dopo aver visto le regole del Simbolotto, se avete un po’ di fiuto per questo tipo di giochi avrete già intuito che a fare la differenza tra la vittoria e la sconfitta sono numeri e simboli estratti. Per una mera questione probabilistica è bene dunque riservare una particolare attenzione ai ritardatari: la legge dei grandi numeri suggerisce infatti che dovrebbero essere tra i primi a tornare a fare capolino. Ad oggi in vetta a questa particolare graduatoria troviamo l’8 Braghe, che non dà sue notizie da ormai 26 turni di fila. Alle sue spalle continua a procedere a braccetto la coppia formata da 42 Caffè e 17 Sfortuna, entrambi assenti da 25 estrazioni consecutivi. Quarta piazza per il 36 Nacchere con 21 assenze, mentre subito dietro troviamo il 33 Elica e il 44 Prigione, accoppiata di latitanti da 15 turni. Scendendo ancora fanno capolino il 24 Pizza e il 15 Ragazzo, assenti all’appello da 14 estrazioni. Chiudono la “top ten” il 39 Forbici, assente da 12 turni, poi 9 Culla e 18 Cerino, fantasmi da 11.



