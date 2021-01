Simbolotto, Lotto/ Estrazione numeri vincenti e simboli di oggi 14 gennaio 2021

Giro di boa per il Simbolotto in questo mese di gennaio. Una nuova estrazione è in programma oggi, giovedì 14 gennaio 2021, quindi riparte l’assalto alla cinquina di numeri e simboli vincenti. Centrando la combinazione fortunata, infatti, si possono vincere 10mila euro, altrimenti bisogna valutare se si riescono a indovinare 4, 3 o solo 2 numeri vincenti per accaparrarsi i premi minori previsti dal gioco abbinato al Lotto. Come semplice è la ripartizione delle vincite, lo è la modalità di gioco del Simbolotto, visto che a differenza di altri concorsi, questo non prevede la scelta dei numeri (e simboli).

È sufficiente effettuare la propria giocata al Lotto scegliendo la ruota di Bari, che è quella in promozione a gennaio, così da ottenere sulla schedina in maniera assolutamente gratuita e automatica una cinquina di numeri. A ognuno di questi è associato un simbolo, come prevede la tradizione di questo gioco che si è ritagliato in questi mesi, nonostante la crisi legata alla pandemia Covid, un suo spazio.

SIMBOLOTTO DOPO LOTTO: NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI

Come vuole ormai la tradizione per noi de IlSussidiario.net che vi accompagniamo verso l’estrazione del giorno del Simbolotto, è arrivato il momento di approfondire le statistiche. Stavolta ci concentriamo però su quelle che riguardano i numeri e simboli ritardatari. La classifica vede al primo posto il 25 Natale, che ne ha accumulati 26 dopo l’ultima estrazione del Simbolotto. Al secondo invece c’è 19 Risata che di assenze ne ha accumulate 23, una in più del 28 Ombrello, che si trova al terzo posto e quindi all’ultimo gradino del podio. Ai piedi dello stesso invece troviamo 35 Uccello, che di ritardi ne ha accumulati 21 finora. A quota 18 invece 20 Festa, mentre più distaccato è 30 Cacio che invece di ritardi ne ha accumulati 15. Alle sue spalle un poker di simbolotti: 15 Ragazzo, 45 Rondine, 37 Piano, 34 Testa, tutti e quattro a quota 13 ritardi. Sono 12 invece per i tre simbolotti che seguono: si tratta di 11 Topi, 5 Mano e 40 Quadro. Gli equilibri però potrebbero cambiare dopo la nuova estrazione del Simbolotto di oggi…



