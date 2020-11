Simbolotto, Lotto/ Estrazione numeri vincenti e simboli di oggi 14 novembre 2020

Il Simbolotto arriva al giro di boa nel mese di novembre. Oggi è in programma infatti una nuova estrazione del gioco abbinato al Lotto e che vede protagonista la ruota di Torino. Lo sarà per tutto il mese, come previsto dalle regole del gioco. Questo vuol dire che per partecipare all’estrazione del Simbolotto dovete effettuare una giocata al Lotto sulla ruota piemontese. In questo modo avrete la schedina del Lotto, ma pure la cinquina di numeri e simboli del suo gioco complementare. Peraltro, senza dover scegliere la combinazione e senza dover aggiungere alcun importo, perché questo gioco ha due caratteristiche fondamentali: è automatico e gratuito. Noi ci aggiungeremmo anche la semplicità, che infatti è uno dei motivi del grande successo di questo gioco con cui si possono vincere 10mila euro giocando solo un euro al Lotto. Una bella opportunità, doppia, per provare a regalare a questo fine anno un epilogo sereno.

SIMBOLOTTO DOPO LOTTO: NUMERI E SIMBOLI FREQUENTI

Le statistiche del Simbolotto rappresentano uno degli elementi più interessanti di questo gioco abbinato al Lotto, anche se la cinquina della giocata non va scelta. Ma la classifica dei numeri e simboli frequenti, ad esempio, è utile per capire la tendenza degli ultimi concorsi. Infatti, al primo posto c’è 1 Italia con 30 frequenze, a seguire 36 Nacchere con 28, le stesse accumulate da 45 Rondine. Per cui entrambi condividono il secondo posto, come fanno 21 Lupo e 2 Mela per il terzo, visto che hanno entrambi 27 frequenze. Quarto posto per un tris di simbolotti: 18 Cerino, 26 Elmo e 5 Mano, tutti e tre a quota 26. A seguire una “manita” di simbolotti che hanno accumulato 25 frquenze finora con le estrazioni. Si tratta di 4 Maiale, 3 Gatta, 29 Diamante, 12 Soldato e 11 Topi. Ma gli equilibri e i piazzamenti di questa graduatoria del Simbolotto sono destinati a cambiare dopo l’estrazione di stasera.



