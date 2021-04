Simbolotto, Lotto/ Estrazione numeri vincenti e simboli di oggi 15 aprile 2021

Ritorna nella prima serata del giovedì l’appuntamento con il Simbolotto, il gioco che va di pari passo con il concorso del Lotto e che permetterà oggi 15 aprile di poter far vincere un bel gruzzoletto ai concorrenti che aderiranno alla giocata gratuitamente. Si tratta di due concorsi strettamente connessi ma le cui vincite sono assolutamente indipendenti e potrebbero cumularsi nel caso in cui la Dea bendata decidesse di essere particolarmente generosa. Prima di scoprire come poter tentare la sorte partecipando al Simbolotto, vediamo quali sono stati gli ultimi dati relativi alla precedente estrazione, resi noti dal portale Agipronews.

Un fortunatissimo giocatore del Simbolotto di Novante di Piave, in provincia di Venezia, ha messo a segno una interessante vincita di oltre 10mila euro grazie alla combinazione vincente dei cinque simboli della serata di martedì 13 aprile. Ecco qual è stata la cinquina di numeri e simboli della passata estrazione: 13-Rana, 15-Ragazzo, 28-Ombrello, 42-Caffè e 18-Cerino. L’estrazione di questo giovedì si rivelerà altrettanto fortunata? Procediamo ora con le regole basilari del Simbolotto: come si gioca? Basterà partecipare alla nuova estrazione del Lotto e puntare sulla ruota in promozione, ovvero questo mese quella di Genova, per aderire automaticamente e gratuitamente alla giocata. Sarà quindi generata una schedina contenente 5 simboli su 45 disponibili, abbinati a dei numeri.

SIMBOLOTTO DOPO LOTTO, I RITARDATARI

Così come per tutti gli altri giochi, anche il Simbolotto ha i suoi simboli ritardatari le cui statistiche potrebbero contribuire ad affascinare gli appassionati del concorso abbinato al Lotto. In questo caso, infatti, trattandosi di una schedina di gioco generata automaticamente, ogni giocata è affidata unicamente alla fortuna, ma potrebbe comunque essere di interesse scoprire quali sono i simboli ed i relativi numeri che in vista della estrazione di oggi 15 aprile hanno accumulato il maggior ritardo, facendosi così desiderare sempre di più.

In cime alla classifica dei ritardatari del Simbolotto troviamo l’8 Braghe, che resiste con i suoi 40 concorsi mancanti. Lo segue il 44 Prigione che di assenza ne ha finora messe a segno 29. Il podio si completa con la presenza del 9 Culla e le sue 25 assenze. Appena fuori dal podio troviamo il 26 Elmo con 16 concorsi collezionati e subito alle spalle a quota 15 il 16 Naso. Il 4 Maiale e il 2 Mela si fanno attendere rispettivamente da 14 e 13 concorsi mentre 11 Topi e 38 Pigna entrambi da 11. Tra i numeri-simboli usciti di recente e con un solo concorso accumulato, citiamo 31 Anguria, 36 Nacchere, 7 Vaso, 43 Funghi e 3 Gatta.

