Simbolotto, Lotto/ Estrazione numeri vincenti e simboli di oggi 15 dicembre 2020

Simbolotto arriva al giro di boa in questo mese di dicembre con la sua nuova estrazione. Siamo infatti arrivati a metà del percorso che vede protagonista la ruota di Venezia. Un percorso che si concluderà con la fine di questo anno turbolento. La speranza è di mandarlo in archivio con una bella vincita con questo gioco complementare del Lotto. L’obiettivo è centrare la cinquina di numeri vincenti e simboli, perché l’importo fissato è di 10mila euro, quindi raddoppiato rispetto a quello inizialmente previsto quando è stato lanciato questo gioco. Giocare peraltro è molto semplice. Basta effettuare la propria giocata al Lotto scegliendo la ruota in promozione, che è appunto quella di Venezia per il mese di dicembre. Così sulla schedina si ottiene pure la cinquina del Simbolotto, che viene assegnata in maniera gratuita e automatica dal sistema. Poi l’unica cosa da fare è aspettare l’estrazione dei numeri e simboli vincenti.

SIMBOLOTTO DOPO LOTTO: NUMERI E SIMBOLI FREQUENTI

Come al solito, anche stavolta proponiamo la rubrica relativa alle statistiche. In particolare, ci concentriamo sui numeri e simboli del Simbolotti più frequenti. La classifica vede al primo posto 1 Italia e 45 Rondine con 31 frequenze, due in più di quelle accumulate da 11 Topi e 36 Nacchere che sono al secondo posto. Un podio di coppie, se consideriamo che al terzo posto ci sono 2 Mela e 21 Lupo che invece ne hanno collezionate 28. A seguire c’è poi un gruppone di simbolotti che hanno accumulato 27 frequenze: 3 Gatta, 17 Sfortuna, 5 Mano, 29 Diamante, 26 Elmo, 4 Maiale, 12 Soldato e 14 Baule. Una classifica che però potrebbe cambiare con l’estrazione di oggi, se qualcuno di questi simbolotti dovesse uscire. Noi ci faremo trovare pronti anche da questo punto di vista, invece voi dovrete preoccuparvi soprattutto di controllare la vostra schedina di Lotto e Simbolotto sperando di aver centrato una bella vincita.



