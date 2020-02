SIMBOLOTTO, LOTTO/ Numeri vincenti e simboli, estrazione di oggi 15 febbraio 2020

L’estrazione del Simbolotto di oggi, sabato 15 novembre 2020, ci ha regalato i nuovi numeri vincenti, con relativi simboli. Il momento tanto atteso è arrivato: i riflettori si sono accesi sull’opzione di gioco del Lotto, quindi è uscita la combinazione casuale abbinata in maniera automatica e gratuita ad ogni giocata effettuata sulla ruota di Cagliari. Scopriamo allora la cinquina che può aver dato delle belle soddisfazioni a qualche appassionato di questo gioco. I numeri estratti sono: 20, 22, 41, 35 e 13. Una cinquina che ovviamente non è sola: ognuno di questi numeri ha un significato, gli è attribuito un simbolo. Il 20 è la festa, quella che potrebbe essere cominciata dopo l’estrazione del Simbolotto. Non esagerate però, perché il 41 ha come simbolo il buffone. Il 22 è invece il numero della balestra: se siete appassionati di caccia, il 35 è il numero dell’uccello. Infine la rana, associato al numero 13. (agg. di Silvana Palazzo)

Terzo e ultimo appuntamento per questa settimana con il Simbolotto. Oggi, sabato 15 febbraio 2020, è in programma una nuova estrazione di questo gioco opzionale, complementare al Lotto. Resta protagonista la ruota di Cagliari, mentre comincia a scalpitare quella di Firenze per il mese di marzo. Perché è importante la ruota? C’è una specie di legame col Lotto. Effettuando la giocata qui sulla ruota in promozione col Simbolotto si partecipa al gioco del Lotto e si ottiene al tempo stesso, in modo automatico e gratuito, una cinquina per partecipare all’estrazione del Simbolotto. Sulla schedina vengono stampati anche 5 numeri, compresi tra 1 e 45, abbinati ad altrettanti simboli. Ed è questi che dovete tenere d’occhio quando appunto arriva il momento dell’estrazione di questo gioco. Ad ognuno di questi numeri corrispondono poi dei simboli che rendono ancor più interessante l’estrazione.

In attesa della nuova estrazione del Simbolotto, concentriamoci su un altro aspetto del gioco, più statistico. In questo gioco non si possono scegliere i numeri, che vengono assegnati in maniera casuale, ma questo non ci impedisce di stilare una lista di numeri ritardatari. Non sono mancate sorprese nell’ultima estrazione: è uscita la risata (19) dopo 35 turni di assenza. E quindi al primo posto è salito il vaso (7) con 23 assenze. Al terzo posto ci sono i fagioli (10) con 21 estrazioni di ritardo. E poi c’è il baule (14), con 20 appuntamenti disertati. Il cerino (18) è invece andato con 19 turni a vuoto. Restano in coppia elmo (26) e scala (27), che sono ora a quota 18 assenze. Poi ci sono mela (2) e pigna (38) rispettivamente a 16 e 15 ritardi. A chiudere questa classifica ci sono il cacio (30) con 14 assenze, le stesse accumulate dalla gatta (3). Questa graduatoria comunque è pronta ad aggiornarsi con l’estrazione di oggi del Simbolotto.



