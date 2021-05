SIMBOLOTTO, LOTTO/ Estrazione numeri vincenti e simboli di oggi 15 maggio 2021

SARÀ UN’ESTRAZIONE FORTUNATA QUELLA DEL SIMBOLOTTO DI OGGI?

Torna anche oggi, sabato 15 maggio 2021, l’appuntamento con il Simbolotto. Stiamo parlando, per chi non lo conoscesse, del concorso che deriva direttamente dal Lotto. Non si tratta di un’esagerazione: pensate, basta giocare al Lotto, ricordandosi di farlo sulla ruota in promozione per il mese in corso, per avere la possibilità di partecipare al Simbolotto in maniera del tutto gratuita.

LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 15 maggio: i numeri vincenti

Una cinquina di numeri e simboli viene infatti generata automaticamente dal sistema una volta che viene piazzata la giocata sul Lotto. Sarà poi quella stessa cinquina a rappresentare il vostro “biglietto della fortuna”, ovvero la possibilità di mettere le mani su un primo premio da 10mila euro. In questo mese di maggio la ruota in promozione è quella di Milano. A disposizione anche premi “minori” associati al “4”, al “3” e al “2”. Costa state aspettando?

Estrazioni Lotto e Superenalotto/ Numeri vincenti 13 maggio 2021: il Jackpot sale!

SIMBOLOTTO DOPO LOTTO, NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI

Tra gli aspetti più monitorati del Simbolotto da parte degli amanti delle statistiche vi è senza dubbio quello legato ai ritardatari del concorso. Il primatista in fatto di assenze è il 2 Mela, che manca all’appello da 26 turni consecutivi. Seconda posizione per il 37 Piano, “nota stonata” da 23 concorsi consecutivi. La medaglia di bronzo dei ritardatari spetta al 24 Pizza, i cui ritardi di fila sono ormai 21. Il 25 Natale? Manca da 19 turni, mentre a braccetto continuano ad andare il 29 Diamante e il 6 Luna, entrambi nascosti da 16 concorsi. Il 10 Fagioli è ritardatario da 15 turni, mentre il 31 Anguria non dà cenni di vita da ormai 15 estrazioni in successione. Al riparo dalla ribalta si tiene anche il 30 Cacio, svanito dai radar da 12 concorsi. Chiude la top ten un’altra accoppiata, quella composta da 38 Pigna e 13 Rana, i cui ritardi consecutivi sono 11. Che sia oggi la volta buona per porre fine all’astinenza?

LEGGI ANCHE:

SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 13 maggio 2021

© RIPRODUZIONE RISERVATA