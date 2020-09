Simbolotto, Lotto/ Estrazione numeri vincenti e simboli di oggi 15 settembre 2020

Il mese di settembre entra nel vivo per il Simbolotto, che torna stasera con una nuova estrazione. Dopo il tradizionale appuntamento con il Lotto, toccherà al suo gioco complementare che ha saputo conquistare tanti giocatori. Non a caso si è deciso di prolungarlo e, quindi, di dare tante altre occasioni di vincita. L’obiettivo è indovinare i cinque numeri e simboli vincenti per ottenere il premio più ambito da 10mila euro, ma si può vincere anche indovinando 4, 3 o solo 2 simbolotti fortunati. Ovviamente i premi cambiano a seconda dei numeri-simboli centrati. Giocare comunque è molto semplice: quando effettuate la giocata al Lotto scegliete la ruota in promozione (Palermo per il mese di settembre). In questo modo sulla schedina trovate, oltre alla giocata del Lotto, quella del Simbolotto. Nello specifico, una cinquina di numeri e simboli da controllare nella speranza di averli centrati. Non ci sono importi da aggiungere: la combinazione viene assegnata gratuitamente, oltre che automaticamente.

SIMBOLOTTO DOPO LOTTO: NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI

Mentre cresce l’attesa per l’uscita dei nuovi numeri vincenti del Simbolotto, con i relativi simboli, possiamo dare uno sguardo alle statistiche. Potrebbero infatti esserci delle sorprese nell’estrazione di oggi, martedì 15 settembre, in relazione, ad esempio, ai numeri e simboli ritardatari. Al primo posto c’è Rana (13) con 28 ritardi, a seguire Festa (20) a quota 23, mentre al terzo posto, quindi sul gradino più basso del podio, c’è Piano (37) con 22 ritardi. Ai piedi del podio ci sono due simbolotti: Elica (33) e Natale (25), che sono arrivati entrambi a 20 ritardi. A seguire c’è Uccello (35) con 19 assenze. Proseguiamo con Soldato (12) che invece manca da 18 concorsi del Simbolotto. Sono 17 le assenze per Diamante (29) che di ritardi ne hanno accumulati 17. A chiudere la top ten ci pensano due simbolotti che hanno collezionato le stesse assenze, 15 per la precisione. Si tratta di Amo (23) e Naso (16). E ora non ci resta che augurarvi buona fortuna!



