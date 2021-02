SIMBOLOTTO, LOTTO/ Estrazione numeri vincenti e simboli di oggi 16 febbraio 2021

Martedì 16 febbraio 2021 che non fa eccezione: anche oggi torna l’appuntamento con il Simbolotto. Fra poco verranno estratti numeri vincenti e simboli: proprio questi ultimi rappresentano il tratto distintivo del concorso, così diverso dagli altri quali Lotto, Superenalotto e 10eLotto. Se proprio dovessimo stabilire qual è il più stretto legame di parentela con i suddetti concorsi, però, non avremmo dubbi nell’indicare il Lotto come il gioco più “prossimo” al Simbolotto. Il motivo è presto detto: è dalla schedina del Lotto che deriva il Simbolotto. Basta infatti aver giocato al Lotto per vedersi emettere in automatico dal sistema una schedina del Simbolotto in maniera del tutto gratuita. C’è soltanto una condizione da assolvere per partecipare al concorso: puntare sulla ruota del mese, che in questo febbraio 2021 corrisponde a quella di Cagliari.

SIMBOLOTTO DOPO LOTTO: NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI

Abbiamo spiegato quali sono i criteri da rispettare per partecipare al gioco del Simbolotto, ma adesso diamo un’occhiata a quelli che sono numeri e simboli ritardatari da più tempo e che di conseguenza, per la legge dei grandi numeri (ma forse anche per quella dei grandi simboli!) dovrebbero avere maggiori probabilità di tornare a fare capolino tra gli estratti. Il più ritardatario della compagnia si è confermato sabato scorso ancora una volta il 35 Uccello, assente all’appello da 35 turni.

In seconda piazza abbiamo il 30 Cacio, che non dà sue notizie da 29 concorsi consecutivi, mentre la medaglia di bronzo virtuale spetta di diritto al 45 Rondine, sparito alle viste da 27 estrazioni; segue, a ruota, con 26 concorsi di ritardo, il 40 Quadro. Chiude la top five il 23 Amo, assente per 21 volte di fila. In sesta piazza spazio al 27 Scala con 17 ritardi, davanti al 32 Disco fermo a 16. Completa la top ten un terzetto assente da 15 concorsi: 8 Braghe, 10 Fagioli e 21 Lupo.



