Simbolotto, Lotto/ Estrazione numeri vincenti e simboli di oggi 16 gennaio 2021

QUAL’È LA RUOTA DEL SIMBOLOTTO?

Ultima estrazione della settimana per Simbolotto. Il gioco abbinato al Lotto torna oggi, sabato 16 gennaio 2021, con un altro concorso che vede protagonista la ruota di Bari, che è in promozione questo mese. Siamo ormai al giro di boa per quanto riguarda il mese di gennaio, cominciato con ancor più voglia di vincere viste le problematiche che ci ha regalato purtroppo il 2020. L’obiettivo, dunque, è centrare i 5 numeri e simboli vincenti per ottenere un premio di 10mila euro. Ma questo gioco garantisce anche altri premi, nello specifico se si indovinano 4, 3 o anche solo 2 simbolotti vincenti.

Chiaramente l’importo varia a seconda dei numeri e simboli vincenti che si riesce a indovinare. Ma facciamo un passo indietro: come si gioca al Simbolotto? La modalità è semplice: basta effettuare la giocata al Lotto sulla ruota in promozione per ottenere una cinquina di numeri e simboli sulla stessa schedina.

SIMBOLOTTO DOPO LOTTO: NUMERI E SIMBOLI FREQUENTI

Se in occasione dell’ultima estrazione del Simbolotto abbiamo analizzato la classifica relativa ai numeri e simboli ritardatari, in vista di quella odierna cambiamo un po’ e ci focalizziamo sui simbolotti frequenti. Tra l’altro ci regala curiosi spunti di riflessione. Al primo posto c’è 1 Italia con 34 frequenze, mentre al secondo posto c’è un poker di simbolotti formato da 11 Topi, 36 Nacchere, 12 Soldato e 45 Rondine con 31 frequenze. Al terzo posto, sul gradino più basso del podio, c’è invece addirittura una cinquina di simbolotti. Il gruppone è formato da 3 Gatta, 2 Mela, 5 Mano, 21 Lupo e 18 Cerino che di frequenze ne hanno accumulate 29. A seguire 6 Luna con 27 frequenze, quindi posto invece per 40 Quadro, 15 Ragazzo, 38 Pigna e 42 Caffè, tutti e quattro con 26 frequenze accumulate. Alle loro spalle infine una coppia, quella costituita da 7 Vaso e 9 Cula con 25 frequenze al Simbolotto.

