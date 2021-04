SIMBOLOTTO, LOTTO/ Estrazione numeri vincenti e simboli di oggi 17 aprile 2021

Torna anche oggi, sabato 17 aprile 2021, l’appuntamento con il Simbolotto. Come dite? Non sapete di cosa si tratta? Semplificando molto potremmo dire che si tratta di un concorso che rappresenta l’immediata derivazione del Lotto. Basta infatti presentarsi dal tabaccaio e giocare una schedina del Lotto, ricordandosi di puntare sulla ruota in promozione nel mese in corso: per aprile si tratta di quella di Genova. A quel punto sarà il sistema, in maniera del tutto automatica, a generare una cinquina di numeri e simboli con i quali andare a caccia di fortune. Il premio più alto per il Simbolotto, pari a 10mila euro, è ovviamente appannaggio di coloro che azzeccano tutti e cinque i numeri e simboli. Se però, consultando la schedina, vi rendete conto che già il primo numero è andato a vuoto, non disperate: si vince anche facendo “4”, “3” e “2”.

Lotto e Superenalotto/ Estrazioni di oggi e 10eLotto, 17 aprile: numeri vincenti!

SIMBOLOTTO DOPO LOTTO, NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI

Uno degli aspetti che più attira la curiosità dei tanti che sfidano la sorte con il Simbolotto è quello che attiene a numeri e simboli ritardatari. In questa particolare classifica troviamo davanti a tutti l’8 Braghe a quota 41 assenze di fila. Seconda posizione occupata dal 44 Prigione, che giovedì ha toccato quota 30 ritardi consecutivi. Alle sue spalle, in terza piazza, c’è il 9 Culla con 26 ritardi, medaglia di bronzo con un certo margine rispetto al 26 Elmo, nascostosi da 17 turni ininterrottamente. Quinta posizione? Spetta al 16 Naso con altrettanti ritardi, subito dietro il 4 Maiale con 15 assenze in successione.

Estrazioni Lotto e Superenalotto/ Numeri vincenti 15 aprile: il Jackpot sale

La nostra classifica dei ritardatari del Simbolotto prosegue con il 2 Mela, di cui non abbiamo tracce da 14 turni. Poi abbiamo 38 Pigna e 11 Topi che vanno a braccetto con 12 ritardi di fila. A chiudere la top 10 è invece un’altra accoppiata, quella composta dal 12 Soldato e 37 Piano: entrambi sono assenti all’appello da 11 concorsi di fila.

LEGGI ANCHE:

SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 15 aprile 2021

© RIPRODUZIONE RISERVATA