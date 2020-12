Simbolotto, Lotto/ Estrazione numeri vincenti e simboli di oggi 17 dicembre 2020

QUALE SARÁ LA COMBINAZIONE VINCENTE DEL SIMBOLOTTO?

Estrazione del Simbolotto sempre più vicina. Oggi, giovedì 17 dicembre 2020, è in programma il secondo appuntamento della settimana con il gioco complementare del Lotto. Dopo il consueto appuntamento con le ruote e i numeri del Lotto, partirà il viaggio tra i simboli. La schedina da consultare non cambierà, visto che è sempre la stessa. Per partecipare al concorso del Simbolotto, infatti, bisogna giocare al Lotto optando per la ruota in promozione, che è quella di Venezia per il mese di dicembre. Fatto questo, sulla schedina viene stampata anche una cinquina, quella del Simbolotto. Dunque, sula giocata trovate i numeri del Lotto e pure i simbolotti. Non è dunque necessario sceglierli, perché è il sistema ad assegnare automaticamente la combinazione. Peraltro, ciò avviene pure in maniera gratuita, perché non si paga nulla per giocare al Simbolotto: è sufficiente la somma spesa per la giocata al Lotto.

SIMBOLOTTO DOPO LOTTO: NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI

Sicuramente non vedete l’ora di conoscere i numeri vincenti di oggi del Simbolotto, insieme ai relativi simboli. In attesa che si tenga l’estrazione, potete dare uno sguardo alle statistiche, che offrono spesso spunti molto interessanti. Questo è il caso, ad esempio, dei simbolotti ritardatari. E allora osserviamo al classifica, che vede al primo posto 24 Pizza con 41 ritardi. Più staccato al secondo posto c’è 10 Fagioli, che di ritardi invece ne ha collezionati 33. Per quanto riguarda il terzo posto, quindi la parte bassa del podio, c’è 39 Forbici a quota 23. Alle sue spalle una coppia, quella formata da 18 Cerino e 13 Rana. Questi due simbolotti hanno 18 ritardi, uno in più rispetto ad un’altra coppia. Ci riferiamo a 23 Amo e 38 Pigna, che invece hanno accumulato 17 ritardi. Dietro di loro c’è 25 Natale a quota 14, mentre sono 13 le assenze per 31 Anguria. Per il Simbolotto a completare la top ten invece 19 Risata e 32 Disco, entrambi a quota 11 quando si avvicina il momento dell’estrazione.



