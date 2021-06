SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 17 giugno 2021

Con i numeri vincenti del Simbolotto si apre la serata del gioco opzionale gratuito che è associato al Lotto e prevede l’estrazione casuale di 5 simboli sulla ruota in promozione in questo mese. Dunque, numeri e simboli protagonisti. A differenza degli altri concorsi, dove i primi si prendono la scena, col Simbolotto ad ogni numero è associato un simbolo e viceversa. Questo vuol dire che l’attenzione dopo l’estrazione della cinquina fortunata deve essere doppia, perché non si deve correre il rischio di fare confusione. Per sapere se la vostra giocata è vincente bisogna allora confrontare i simboli stampati sullo scontrino con quelli estratti (e così pure i numeri). Quindi, si vince in base a quanti se ne indovinano, a prescindere dall’ordine in cui sono stati estratti e all’importo giocato sulla specifica ruota. Vi ricordiamo che l’esito del Simbolotto è indipendente dalla giocata base effettuata sul Lotto, ma le vincite al Lotto si possono sommare a quelle del Simbolotto fino al limite previsto dalla normativa vigente. Ecco qui i numeri e simboli vincenti del Simbolotto: l’Ombrello (28), la Luna (6), il Ragazzo (15), il Caffè (42), la Festa (20). (agg. di Silvana Palazzo)

SIAMO GIUNTI ALL'ESTRAZIONE CENTRALE DELLA SETTIMANA ALL'INSEGNA DEL SIMBOLOTTO

Arriva il Simbolotto, il gioco che fa immediatamente seguito al Lotto e che si accinge a tornare anche in questo giovedì 17 giugno 2021. Una nuova carrellata di numeri e simboli ci attende anche stasera, dopo aver scoperto le cifre che vanno a comporre le varie ruote del Lotto. Qualche fortunatissimo giocatore riuscirà a intercettare l’intera combinazione ed a portarsi a casa un premio extra da 10 mila euro? Tutto è possibile e molto dipenderà dalla generosità della Dea Bendata. In generale però possiamo subito confidarvi quali sono le modalità, le regole ed i requisiti richiesti per poter tentare la fortuna questa sera.

Nessuna abilità sarà richiesta ai concorrenti del Simbolotto che sceglieranno di aderire alla giocata gratuita del gioco complementare al Lotto. Unico requisito è quello di puntare, durante la giocata del Lotto, sulla ruota in promozione nel mese in corso, ovvero quella di Napoli, che ci terrà compagnia per tutto il mese di giugno. Il resto verrà da sé dal momento che tutto accadrà in maniera automatica con l’estrazione della combinazione di cinque numeri e simboli tra i 45 disponibili.

SIMBOLOTTO, NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI

Giocare al Simbolotto potrebbe rappresentare una ulteriore opportunità di vincita extra, meglio se completamente gratuita. Nel caso in cui, infatti, dovessero essere estratti proprio i cinque simboli/numeri presenti sulla vostra schedina, oltre all’eventuale vincita con il Lotto potreste portarvi a casa un premio extra da 10mila euro. Si può vincere però anche con il “4” (50 euro), e così a scendere. Il “3” vi farà ottenere un premio da 5 euro ed infine il “2” un premio di consolazione di appena un euro. In attesa della nuova combinazione di stasera, giovedì 17 giugno, procediamo alla scoperta degli ultimi ritardatari del Simbolotto, non prima di aver svelato l’ultima combinazione estratta dello scorso martedì: le Nacchere (36), il Caffè (42), la Mano (5), la Festa (20), il Piano (37).

Spazio ora ai ritardatari, con la top ten relativa a simboli e numeri del Simbolotto alla vigilia del nuovo concorso: 2 Mela ha collezionato ad oggi il maggior ritardo pari a 40 concorsi; sul podio troviamo anche il 10 Fagioli e il 31 Anguria, rispettivamente assenti da 29 e 28 estrazioni. Chi troviamo appena giù dal podio? 12 Soldato si lascia attendere da 23 concorsi; 22 le assenze per 4 Maiale mentre 41 Giullare è assente da 19 concorsi. Si scende a 18 concorsi saltati per il 33 Elica; 45 Rondine ha collezionato 15 assenze. Sono 14 quelle messe a segno da 22 Balestra e 7 Vaso; infine chiudono a 13 assenze il 28 Ombrello, 24 Pizza e 6 Luna.

