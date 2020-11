Simbolotto, Lotto/ Estrazione numeri vincenti e simboli di oggi 17 novembre 2020

La nuova settimana di estrazioni si apre anche con quella del Simbolotto, che torna oggi martedì 17 novembre 2020 con un nuovo concorso. Chi pensa che l’attenzione sia tutta rivolta a Lotto e al Jackpot del Superenalotto si sbaglia, perché questo gioco si è ritagliato la sua bella fetta di estimatori. Non è un caso se la sua scadenza, prevista in estate, è stata rimandata. Doveva andare in archivio, come tanti giochi abbinati ai “titolari”, invece il Simbolotto si è confermato come valido complementare del Lotto. Pertanto, dopo il viaggio tra le ruote del Lotto partirà quello tra i numeri e i simboli del Simbolotto. Peraltro, uno dei suoi punti di forza è la semplicità con cui si gioca. Basta semplicemente effettuare una giocata al Lotto, ma scegliendo la ruota in promozione con questo gioco, che è quella di Torino per il mese di novembre. Così si ottiene sulla schedina anche una cinquina di simbolotti per partecipare all’estrazione. Così in maniera automatica, senza sceglierla, e pure gratuitamente, visto che non si sborsa altro rispetto all’importo per giocare al Lotto.

SIMBOLOTTO DOPO LOTTO: NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI

Sicuramente siete curiosi di conoscere i numeri vincenti di oggi del Simbolotto. Ma intanto potete scoprire quelli ritardatari, abbinati ovviamente ai relativi simboli. Le statistiche aggiornate all’ultimo concorso del gioco abbinato al Lotto mostrano una classifica interessante per quanto riguarda i ritardi dei simbolotti. Al primo posto c’è 20 Festa con 50 ritardi. Sembra irraggiungibile per il 24 Pizza che infatti è al secondo posto a quota 28 ritardi. Sul gradino più basso del podio 10 Fagioli, che è al terzo posto con i suoi 20 ritardi. Fuori dal podio, di una sola lunghezza, 1 Italia. A seguire 27 Scala con 18 ritardi. E poi c’è un tris di simbolotti che hanno accumulato finora 16 ritardi alle estrazioni del Simbolotto. Si tratta di 22 Balestra, 42 Caffè e 7 Vaso. Al nono posto della top ten dei ritardatari del Simbolotto troviamo 16 Naso con 14 ritardi, mentre a completare la graduatoria è 33 Elica, al decimo posto con 12 ritardi.



