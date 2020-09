Simbolotto, Lotto/ Estrazione numeri vincenti e simboli di oggi 17 settembre 2020

L’attesa sta per finire per gli appassionati del Simbolotto, il gioco complementare al Lotto. Oggi, giovedì 17 settembre 2020, è in programma una nuova estrazione, quindi c’è una nuova occasione per vincere un ricco premio. Tra l’altro il fatto che le modalità di gioco siano semplici spinge molti giocatori a tentare la fortuna. Come funziona il Simbolotto? Basta giocare al Lotto sulla ruota prefissata, che nel mese di settembre è associata è quella di Palermo. La ruota è identificabile nella schedina del Lotto attraverso una “S”. Una volta effettuata la giocata al Lotto sulla ruota sopraccitata, sullo scontrino della schedina online si trova automaticamente la combinazione casuale di 5 simbolotti in aggiunta alle informazioni classiche del gioco del Lotto. E così si nota che la giocata del Simbolotto è costituita da una cinquina di 5 numeri e simboli. Ebbene, l’obiettivo è fare in modo che corrispondano alla combinazione estratta.

SIMBOLOTTO DOPO LOTTO: NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI

Siamo pronti a seguire con estrema attenzione l’estrazione del Simbolotto per raccogliere i numeri vincenti, con relativi simboli. Nel frattempo, approfondiamo le statistiche e diamo uno sguardo ai simbolotti ritardatari. Al primo posto c’è Festa (20) con 24 ritardi, mentre al secondo posto c’è il Piano (37) con le sue 23 assenze. Al terzo posto ci sono due numeri e simboli vincenti: Natale (25) ed Elica (33) a quota 21. Ai piedi del podio del Simbolotto ci sono Uccello (35) con 20 ritardi, mentre Soldato (12) è arrivato a quota 19. Andiamo avanti con Diamante (29) che ha disertato 18 appuntamenti di questo gioco complementare del Lotto. Invece Naso (16) ha raggiunto le 16 assenze. A seguire un “poker” di Simbolotti che ha accumulato lo stesso numero di ritardi. Ci riferiamo a Risata (19), Anguria (31), Caffè (42) e Disco (32) tutti e quattro a quota 11 ritardi al Simbolotto. Stasera però questa graduatoria potrebbe cambiare…



