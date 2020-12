Simbolotto, Lotto/ Estrazione numeri vincenti e simboli di oggi 19 dicembre 2020

Nuova estrazione del Simbolotto oggi, sabato 19 dicembre 2020. È fissata a stasera, dopo il consueto appuntamento con i numeri del Lotto, un altro appuntamento molto seguito. Dopo aver compiuto il viaggio tra le ruote e controllato se avete centrato ambo o terno, ad esempio, tocca ai simbolotti. Dalle ruote ai simboli, ma attenzione: c’è un filo sottile che unisce Lotto al Simbolotto ed è la ruota in promozione. Questo perché per giocare al Simbolotto, che è complementare al Lotto, bisogna effettuare la propria giocata al Lotto optando appunto per la ruota in promozione, che è quella di Venezia per quanto riguarda il mese di dicembre. Così sulla schedina viene stampata anche la cinquina di numeri e simboli da confrontare con quelli vincenti nella speranza di aver realizzato il “5” che può valere un premio di 10mila euro. Attenzione, dunque, in fase di estrazione, ma ovviamente anche buona fortuna!

SIMBOLOTTO DOPO LOTTO: NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI

La curiosità non riguarda solo i numeri vincenti del Simbolotto, ma anche quelli ritardatari. In attesa dell’estrazione, si può dare quindi un’occhiata alle statistiche, in particolare quelle dei simbolotti che accumulano più assenze. Al primo posto c’è 24 Pizza, che ha collezionato 42 ritardi. Sono molti di più rispetto a 10 Fagioli, che invece è a quota 34. Sono dieci in più di 39 Forbici che è al terzo posto e completa il podio. Alle sue spalle c’è 18 Cerino con 19 ritardi, uno in più di una strana coppia. È quella formata da 23 Amo e 38 Pigna: entrambi hanno accumulato 18 ritardi al Simbolotto. I due sono inseguiti dal 25 Natale, un simbolotto particolarmente significativo visto il periodo. Lui è a quota 15 ritardi. Alle sue spalle ci sono 19 Risata e 32 Disco: entrambi hanno collezionato 12 assenze. Una in più di una coppia che completa la top ten: 21 Lupo e 28 Ombrello condividono 11 ritardi. Gli equilibri statistici che si sono venuti a creare però potrebbero cambiare proprio stasera.



