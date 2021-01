Simbolotto, Lotto/ Estrazione numeri vincenti e simboli di oggi 19 gennaio 2021

Si apre la penultima settimana di estrazioni del Simbolotto con la ruota di Bari protagonista. Oggi, martedì 19 gennaio 2021, è infatti in programma un nuovo concorso del gioco abbinato al Lotto. Un altro assalto alla cinquina di numeri e simboli sta per andare in scena. Durante il viaggio tra le ruote del Lotto ci sarà un excursus che ci permetterà di scoprire la cinquina fortunata di oggi. Noi ci faremo trovare pronti per fornirvi la combinazione di numeri e simboli fortunati, così potrete procedere con la verifica della vostra giocata. A tal proposito, ricordiamo le modalità di gioco, che peraltro sono molto semplici.

La giocata al Lotto è imprescindibile, come lo è pure che venga scelta la ruota in promozione, che a gennaio è appunto quella di Bari. Tutto qui. Non ci sono numeri e simboli da scegliere. Ci pensa il sistema a fornire automaticamente la cinquina, che viene stampata sulla schedina. E non bisogna aggiungere alcun importo rispetto a quello per giocare al Lotto.

SIMBOLOTTO DOPO LOTTO: NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI

C’è poi il capitolo statistiche del Simbolotto, rilevante in questi momenti di attesa dei numeri vincenti (e relativi simboli). E allora concentriamoci su quelli ritardatari stavolta. In vetta alla classifica c’è 25 Natale, che è arrivato a quota 28 ritardi. Secondo posto invece per 19 Risata. Occupa invece il terzo posto 28 Ombrello, a quota 24 assenze. Ai piedi del podio troviamo invece 35 Uccello, che di ritardi ne ha registrati 23. Alle sue spalle c’è 20 Festa con 20 ritardi. Sesto posto invece per 30 Cacio che è arrivato a quota 17 ritardi.

C’è poi un tris di simbolotti che ha collezionato 15 ritardi. Ci riferiamo a 45 Rondine, 15 Ragazzo e 34 Testa. A completare la top ten dei simbolotti ritardatari ci pensa 40 Quadro, che invece di ritardi ne ha accumulati 14. La situazione potrebbe cambiare sensibilmente dopo l’estrazione di oggi del Sinbolotto, che potrebbe infatti regalarci delle sorprese.



