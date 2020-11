Simbolotto, Lotto/ Estrazione numeri vincenti e simboli di oggi 19 novembre 2020

CHI SARÀ IL NUOVO VINCITORE DEL SIMBOLOTTO?

Si rinnova l’appuntamento con il Simbolotto, il gioco abbinato al Lotto. Oggi, giovedì 19 novembre 2020, è infatti in programma una nuova estrazione. Siete già pronti per compiere un viaggio tra numeri e simboli? Quelli vincenti sono 5 e dovrete sperare che combacino con quelli presenti sulla vostra schedina. Chi si è approcciato solo da poco a questo gioco avrà notato che non c’è alcuna possibilità di scegliere la combinazione da giocare. Il meccanismo scelto per questo gioco è molto semplice. Bisogna solo occuparsi della giocata del Lotto, ricordando di effettuare la giocata sulla ruota in promozione, che per il mese di novembre vede protagonista quella di Torino. Al resto ci pensa il sistema, che assegna automaticamente la cinquina, in maniera del tutto casuale. E pure gratuita, visto che non bisogna neppure sborsare nulla per partecipare all’estrazione del Simbolotto. Al resto ci pensa poi la fortuna…

SIMBOLOTTO, QUALI SONO I SIMBOLI PIÙ FREQUENTI?

Non può mancare l’appuntamento con le statistiche del Simbolotto. Stavolta ci concentriamo sui simbolotti frequenti, quindi numeri e relativi simboli che sono usciti con una frequenza tale da essere inseriti in un’apposita classifica. Al primo posto c’è 1 Italia con 30 frequenze. Al suo inseguimento c’è 36 Nacchere che invece ne ha accumulate 29. Terzo posto, e quindi gradino più basso del podio, per 45 Rondine che ha collezionato 28 frequenze. Quarto posto per una coppia: 21 Lupo e 2 Mela, entrambi a quota 27. A seguire un folto gruppo di simbolotti con le stesse frequenze, nello specifico 26: sono 29 Diamante, 26 Elmo, 5 Mano e 18 Cerino. Poi c’è addirittura una sestina di simbolotti che ha accumulato 25 frequenze. Ci riferiamo a 14 Baule, 3 Gatta, 4 Maiale, 17 Sfortuna, 11 Topi e 12 Soldato. Ma molto potrebbe cambiare proprio dopo l’estrazione di oggi del Simbolotto. E noi siamo pronti a cogliere anche queste novità.



© RIPRODUZIONE RISERVATA