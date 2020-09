Simbolotto, Lotto/ Estrazione numeri vincenti e simboli di oggi 19 settembre 2020

Nuovo weekend in compagnia del Simbolotto. Oggi, sabato 19 settembre 2020, è in programma una nuova estrazione di numeri e simboli. Cinque per la precisione: non molti, ma sufficienti per dare una svolta all’eventuale fortunato. Indovinandoli, infatti, si conquistano ben 10mila euro. E pensare che la fortuna potrebbe arrivare senza aver speso nulla. La giocata al Simbolotto è sempre gratis, in quanto legata al Lotto. Cosa vuol dire? Basta effettuare una giocata al Lotto, scegliendo però la ruota in promozione per il Simbolotto, che nel caso del mese di settembre è quella di Palermo. In questo modo sulla schedina del Lotto viene stampata anche una cinquina, quella appunto con cui partecipare al concorso del Simbolotto. Quindi, non ci sono numeri e simboli da scegliere, perché vengono assegnati automaticamente dal sistema, oltre che gratuitamente. Così, dunque, si hanno due occasioni di vincita con una sola giocata pagata. Mica male…

SIMBOLOTTO DOPO LOTTO: NUMERI E SIMBOLI FREQUENTI

Se si rinnova l’appuntamento con il Simbolotto in vista della sua nuova estrazione, allora lo stesso vale per il nostro focus sulle statistiche. E allora focalizziamoci sui numeri frequenti, con i relativi simboli, perché nella nuova cinquina potrebbe esserci un simbolotto di questi. Partiamo dal numero più frequente: 1 Italia a quota 29. Al secondo posto di questa speciale classifica c’è 45 Rondine con 26 frequenze. Sul gradino più basso del podio, al terzo posto, 5 Mano uscito per 24 estrazioni. Ai piedi del podio c’è poi un gruppetto di simbolotti. Sono ben quattro numeri e simboli che hanno raccolto le stesse frequenze, 23 in questo caso. Ci riferiamo a 4 Maiale, 26 Elmo, 18 Cerino e 2 Mela. Alle loro spalle si piazzano altri quattro simbolotti con 22 frequenze. In questo caso parliamo di 21 Lupo, 29 Diamante, 36 Nacchere e 35 Uccello. Ora invece non ci resta che augurarvi buona fortuna in vista dell’estrazione di stasera.



