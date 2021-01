Simbolotto, Lotto/ Estrazione numeri vincenti e simboli di oggi 2 gennaio 2021

Prima estrazione dell’anno per il Simbolotto. Possiamo così mettere subito alla prova il 2021 per capire se può rivelarsi un anno fortunato. Per farlo bisogna fare la propria giocata al Lotto, gioco di cui è complementare. La novità per quanto riguarda gennaio è che questo mese c’è una nuova ruota in promozione. Si tratta di quella di Bari. Il Simbolotto, dunque, riparte dalla Puglia, il “tacco” del nostro Paese. Dunque, una volta effettuata la propria giocata al Lotto sulla ruota predetta, si otterrà una cinquina sulla schedina, composta da numeri e simboli corrispondenti. È quella che va poi verificata quando arriva il momento della verità, quello dell’estrazione dei numeri vincenti.

Tutto molto semplice, vero? Non dovete scegliere la cinquina, perché viene assegnata automaticamente dal sistema, né dovete pagare altre somme rispetto a quella per la giocata del Lotto, perché il concorso del Simbolotto resta sempre gratuito. Non fa eccezione, dunque, questo nuovo anno che si spera possa partire per tutti col piede giusto.

SIMBOLOTTO DOPO LOTTO: CLASSIFICA RITARDATARI

Nuovo anno sì, ma la tradizione non cambia. Eccoci, dunque, di nuovo pronti ad analizzare le statistiche relative al Simbolotto. Voltiamo pagina, è vero, ma non perdiamo la continuità rispetto a quanto fatto finora. Concentriamoci allora sui simbolotti ritardatari, perché magari potrebbero decidere di far capolino proprio nella prima estrazione del 2021. Al primo posto di questa speciale classifica c’è il 25, Natale, che ci siamo da poco messi alle spalle. Sono 21 i ritardi per questo Simbolotto. Al secondo posto una coppia, quella formata da 32 Disco e 19 Risata che hanno accumulato 18 assenze. A completare il podio un’altra coppia: al terzo posto ci sono infatti 28 Ombrello e 21 Lupo entrambi a quota 17 ritardi. Sono 16 le assenze accumulate invece dal 35 Uccello. Una in più rispetto a 16 Naso e 27 Scala. La top ten si completa con un’altra coppia, quella stavolta formata da 3 Gatta e 20 Festa, con 13 ritardi.



© RIPRODUZIONE RISERVATA