Simbolotto, Lotto simboli e numeri vincenti/ Estrazione di oggi 2 ottobre 2021

Torna a fare capolino anche oggi, sabato 2 ottobre 2021, il consueto appuntamento con una nuova estrazione del Simbolotto. Pochissimi secondi fa sono stati svelati i numeri vincenti e noi de “Il Sussidiario” li abbiamo appuntati in tempo reale per voi, così da essere pronti a mostrarveli e ad associarli con immediatezza ai simboli corrispondenti. Non va assolutamente dimenticato, infatti, che la caratteristica peculiare di questo concorso si basa sull’abbinamento dei numeri ai simboli, che conferisce un tratto distintivo inconfondibile a questo gioco.

È imprescindibile, a questo punto, eseguire un controllo scrupoloso della schedina, in maniera tale da essere sicuri al cento per cento di non buttare via una giocata vincente. Inoltre, al di là dell’esortazione a giocare in maniera responsabile, vi rinnoviamo l’invito a procedere con la verifica della vostra giocata anche mediante i canali ufficiali e le ricevitorie. Riportiamo di seguito i numeri vincenti (e simboli) dell’estrazione di oggi del Simbolotto: la Gatta (3), la Scala (27), il Vaso (7), il Disco (32), il Diamante (29). (Agg. di Alessandro Nidi)

DOPO IL LOTTO, TORNA IL SIMBOLOTTO CON LE SUE VINCITE

Sabato 2 ottobre 2021 vuol dire anche prima estrazione del Simbolotto del mese di ottobre. Come ogni martedì, giovedì e sabato, il gioco “gemello” del Lotto torna protagonista e mette in palio un primo premio da 10mila euro per ogni euro di importo investito sul concorso. Qui bisogna fare però una precisazione: a dire il vero, infatti, giocare al Simbolotto è gratuito.

La sola spesa che bisonga mettere in conto è quella necessaria a partecipare al Lotto: una volta piazzata la propria giocata al Lotto sarà il sistema, in maniera del tutto automatica, a generare una schedina del Simbolotto a generare una schedina contenente i cinque numeri e simboli con i quali andare a caccia degli estratti. Resta ora un dettaglio da chiarire: per giocare al Simbolotto non bisogna giocare su una ruota del Lotto qualsiasi, ma su quella in promozione per il mese in corso. In questo mese di ottobre 2021 si tratta della ruota di Roma.

SIMBOLOTTO: DIAMO UNO SGUARDO ALLE STATISTICHE, I NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI

Come da tradizione l’estrazione del Simbolotto avverrà questa sera dopo quella del Lotto. Come ingannare l’attesa? Magari ripassando la statistica riguardante i numeri e simboli ritardatari del Simbolotto! Quali sono i grandi assenti? Su tutti spicca per numero di assenze il 41 Buffone, latitante da 32 concorsi di fila. Seconda posizione per il 39 Forbici, del quale non si hanno tracce da 25 turni. Terzo posto per il 14 Baule, ritardatario da 23 turni, mentre il 22 Balestra non risponde presente all’appello da 20 estrazioni.

Poi è la volta di un’accoppiata: è quella composta da 36 Nacchere e 42 Caffé, entrambi assenti da 19 turni. Settima casella occupata dal 2 Mela, ritardatario da 16 concorsi, mentre l’ottava è appannaggio del 19 Risata, in ritardo da 14 appuntamenti. A completare la top ten è un’altra coppia, quella composta dal 7 Vaso e 10 Fagioli – evidentemente complementari – con 13 ritardi a testa.



