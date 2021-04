SIMBOLOTTO, LOTTO/ Estrazione numeri vincenti e simboli di oggi 20 aprile 2021

Torna anche oggi, martedì 20 aprile 2021, l’appuntamento con il Simbolotto. Dopo l’estrazione del Lotto, come da tradizione, ogni martedì, giovedì e sabato è in gioco a titolo puramente gratuito l’opportunità di mettere le mani su un premio da 10mila euro. A garantire sulla gratuità dell’operazione è lo stesso meccanismo di partecipazione al Simbolotto: basta infatti fare una puntata al gioco del Lotto, più precisamente sulla ruota in promozione per il mese in questione – che ad aprile è quella di Genova – per avere accesso ad un biglietto del Simbolotto. Una cinquina di numeri e simboli verrà generata in automatico dal sistema e darà a tutti la possibilità di concorrere al primo premio. Vincite importanti, ad ogni modo, sono previste anche per chi non dovesse indovinare la serie al completo facendo “4”, “3” e “2”.

Lotto e Superenalotto/ Estrazioni di oggi e 10eLotto, 20 aprile: numeri vincenti!

SIMBOLOTTO DOPO LOTTO, I RITARDATARI

Tra gli aspetti di maggior interesse per coloro che da più tempo hanno preso confidenza con il Simbolotto c’è quello legato alla classifica dei ritardatari. Il primatista in fatto di assenze consecutive è da ormai diverse settimane è l’8 Braghe, che manca all’appello da 41 turni consecutivi. In seconda posizione, con 31 assenze di fila, abbiamo il 44 Prigione, mentre il podio trova il suo completamento con il 9 Culla, che è già abbastanza grande per infilare 27 ritardi di fila. Cucchiaio di legno al 26 Elmo con 18 ritardi, mentre il 16 Naso non fa capolino da 17 volte. Sono invece 16 le assenze all’appello del 4 Maiale, mentre il 2 Mela è sparito da 15 turni. Ottava posizione in classifica per l’11 Topi, i cui ritardi hanno toccato quota 13. A 12 troviamo una coppia: 12 Soldato e 37 Piano. Chiudiamo la top ten con un sorriso: anzi con un 19 Risata, sparito dai radar da 11 turni. Che sia oggi la volta buona per far capolino sul volto di qualche giocatore che se lo ritrova sulla schedina?

