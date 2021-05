SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 20 maggio 2021

L’estrazione del Simbolotto ci fa entrare nel vivo della settimana con i suoi numeri vincenti. Oggi infatti si è tenuto un altro concorso, quindi sono disponibili i numeri vincenti, con i relativi simboli. Comincia così la fase di controllo delle proprie giocate nella speranza che sia una serata fortunata. Per scoprirlo, infatti, dovete subito segnare la cinquina fortunata che abbiamo raccolto e confrontarla con quella presente sulla vostra schedina. In caso di totale corrispondenza, allora potete fare festa, perché avrete centrato il primo premio. Se invece la corrispondenza è parziale, dovete fare attenzione alla quantità di simbolotti indovinati, perché in base a ciò cambia la categoria di vincita e il relativo premio. Attenzione però: controllate i numeri vincenti del Simbolotto anche in ricevitoria perché niente va lasciato al caso e ciò è importante quanto giocare responsabilmente. Ecco i numeri e simboli vincenti di oggi del Simbolotto: l’Amo (23), la Scala (27), la Festa (20), il Ragazzo (15), la Prigione (44). (agg. di Silvana Palazzo)

ESTRAZIONE SIMBOLOTTO QUALI SARANNO I SIMBOLI VINCENTI

Torna puntuale in questa metà di settimana l’appuntamento con il Simbolotto, il concorso che arriva subito dopo il Lotto e che rinnova oggi, giovedì 20 maggio, la sua nuova estrazione. Si tratta di un concorso che automaticamente prende piede dopo l’estrazione di tutte le 11 ruote del Lotto e che rappresenta un gioco ad esso complementare che contribuisce a fornire una possibilità in più di vincita nel corso della serata odierna. Qualche fortunato concorrente potrebbe quindi aumentare le possibilità di vincita ma come è possibile partecipare al gioco del Simbolotto e sfidare la Dea Bendata? Unico requisito richiesto è che il concorrente nella sua giocata al Lotto punti sulla ruota in promozione nel corso del mese che, per tutto maggio 2021 è relativa a quella di Milano.

Questo darà accesso automatico anche al gioco del Simbolotto la cui partecipazione è assolutamente gratuita e nel caso in cui il concorrente dovesse essere investito da una ondata di fortuna potrebbe portarsi a casa un ulteriore premio oltre all’eventuale incassato con il Lotto. Il gioco consiste nel generare una schedina di 5 simboli e relativi numeri tra i 45 disponibili. Nel caso in cui dovessero essere individuati tutti e cinque, il premio sarà di 10 mila euro, ma si vince anche con il “4” (50 euro), con il “3” (5 euro) e persino con il “2” (1 euro)!

SIMBOLOTTO DOPO LOTTO, I RITARDATARI

L’appuntamento con il Simbolotto subito dopo il Lotto sta per tornare. A breve scopriremo la nuova combinazione vincente ma nel frattempo possiamo dare uno sguardo alle curiosità legate al gioco e che fanno riferimento ai ritardatari. Sebbene non ci sia alcuna strategia che permetta di rendere vincente la giocata al Simbolotto, essendo tutto affidato al caso, qualcuno potrebbe trovare interessante conoscere quali sono i simboli ed i relativi numeri associati che non vengono estratti da più tempo.

Prima di scoprire i ritardatari maggiori diamo uno sguardo all’ultima combinazione estratta lo scorso martedì: i topi (11), il Disco (32), il Natale (25), la Festa (20), il Diamante (29). Spazio ora ai ritardatari: in cima troviamo 2 Mela, assente da 28 concorsi; 37 Piano assente da 25; 10 Fagioli che manca da 17 estrazioni e che va a completare il podio. Appena fuori ma nella top ten dei ritardatari troviamo 31 Anguria (16); 30 Cacio (14); 38 Pigna e 13 Rana entrambi a 13 estrazioni in ritardo; 27 Scala e 34 Testa a 12 estrazioni mancanti, mentre 12 Soldato mancata da 11 concorsi.



