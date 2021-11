Simbolotto, Lotto simboli e numeri vincenti/ Estrazione di oggi 20 novembre 2021

Oggi, sabato 20 novembre 2021, va in scena un nuovo appuntamento con l’estrazione dei numeri vincenti del Simbolotto. La sequenza fortunata è stata comunicata pochi minuti fa e “Il Sussidiario” l’ha annotata in tempo reale per voi lettori: ci accingiamo a fornirvela in tempo reale, ma non prima di avere portato a termine le operazioni di abbinamento di ogni numero al simbolo corrispondente. Diviene quindi fondamentale l’esecuzione di un controllo approfondito della vostra schedina, in maniera tale che possiate essere sicuri al cento per cento di non buttare una giocata etichettata frettolosamente come “non vincente”.

Non va altresì scordata l’importanza di giocare in modo responsabile e di fare ricorso, per la verifica, anche ai canali ufficiali e alle ricevitorie. Rompiamo ora gli indugi e riportiamo di seguito i numeri vincenti (e simboli) dell’estrazione di oggi del Simbolotto: la Pizza (24), la Rondine (45), la Scala (27), il Piano (37), le Nacchere (36). (Agg. di Alessandro Nidi)

DOPO IL LOTTO CON LE SUE VINCITE, AVREMO GRANDI MONTEPREMI ANCHE PER IL SIMBOLOTTO?

Come ogni sabato torna l’appuntamento con il Simbolotto anche in questo 20 novembre 2021. Per chi non lo conoscesse, stiamo parlando del concorso “gemello” del Lotto. Le due estrazioni sono infatti strettamente connesse. Proviamo a spiegarvi perché. Per giocare al Simbolotto non è necessario pagare; ciò che conta è piazzare una giocata sul Lotto, in particolare sulla ruota in promozione per il mese in corso. Per il mese di novembre la prescelta è quella di Torino.

Per essere ancora più chiari: sarà il sistema, una volta piazzata la propria giocata sulla ruota del Lotto, a generare in automatico una schedina del Simbolotto contenente i cinque numeri e simboli con cui andare a caccia dei vari premi messi in palio. Il più ambito è certamente quello per chi li azzecca tutti, pari a 10mila euro per ogni euro di importo investito. Sarete voi i fortunati?

SIMBOLOTTO, SCOPRIAMO QUALI SONO I NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI

Sulle pagine de ilsussidiario.net siamo soliti ingannare l’attesa dell’estrazione del Simbolotto dando un’occhiata ai numeri e simboli ritardatari. Diamo allora inizio alla carrellata di statistiche a partire dal 19 Risata, che non fa capolino da 35 turni di fila Seconda piazza per il 17 Sfortuna con 32 assenze, poi terzo posto per il 18 Cerino, rimasto in mano da 26 concorsi in serie. Quarta casella della classifica per il 25 Natale, che con 21 ritardi si avvicina sempre di più al suo mese.

Top five per il 39 Forbici con 17 latitanze. Poi ha inizio il valzer delle coppie: sesti a pari merito 20 Festa e 32 Disco con 14 ritardi; ottavi sono 43 Funghi e 44 Prigione con 12 assenze. Chiudono la top ten il 22 Balestra e il 9 Culla, a braccetto da ormai 10 estrazioni consecutive. Che sia oggi la volta buona?



